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RELACIONAMENTO CONTURBADO

Grande BH: mulher que esfaqueou idoso por futebol é presa; entenda o caso

Idoso disse que meses atrás a mulher tentou envenená-lo com chumbinho, mas permaneceu no relacionamento. Crime ocorreu em Nova Lima

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/04/2026 12:00

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
Briga por causa de futebol acaba com idoso ferido em Nova Lima, na Grande BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 54 anos foi presa nessa quarta-feira (15/4) depois de esfaquear o companheiro, de 67 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O idoso relatou à Polícia Militar (PM) que a parceira já tentou envenená-lo meses atrás. O caso ocorreu na Rua Pernambuco, no Bairro Matadouro.

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De acordo com a vítima, ele teve um desentendimento com a mulher, com quem se relaciona há dois anos, por causa de futebol. Segundo ele, a discussão começou depois que ele disse a ela que iria a um jogo no final de semana, mas ela não aceitou bem. Ela reclamou que ele priorizava o esporte ao invés do relacionamento e partiu pra cima dele com um estilete.

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Conforme o boletim de ocorrência, ele tentou se defender e sofreu um corte no pulso esquerdo. Ele foi socorrido por um taxista até o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, onde a PM foi acionada.

Aos militares, o idoso contou que há alguns meses a companheira tentou envenená-lo com chumbinho e que ela faz uso de medicação controlada, mas não realiza o acompanhamento médico regular. Ela foi encontrada pela polícia sentada perto de veículos estacionados na frente da unidade de saúde e afirmou que estava ali aguardando a saída do companheiro para matá-lo.

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Na bolsa dela, foram encontradas as duas facas que ela mencionou, enquanto o estilete usado para cortar o pulso do companheiro foi encontrado em uma mesa na casa do casal. Os itens e o celular dela foram apreendidos e ela foi presa por tentativa de homicídio e ameaça. Já o idoso precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em BH.

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