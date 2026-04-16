Grande BH: mulher que esfaqueou idoso por futebol é presa; entenda o caso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 54 anos foi presa nessa quarta-feira (15/4) depois de esfaquear o companheiro, de 67 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O idoso relatou à Polícia Militar (PM) que a parceira já tentou envenená-lo meses atrás. O caso ocorreu na Rua Pernambuco, no Bairro Matadouro.

De acordo com a vítima, ele teve um desentendimento com a mulher, com quem se relaciona há dois anos, por causa de futebol. Segundo ele, a discussão começou depois que ele disse a ela que iria a um jogo no final de semana, mas ela não aceitou bem. Ela reclamou que ele priorizava o esporte ao invés do relacionamento e partiu pra cima dele com um estilete.

Conforme o boletim de ocorrência, ele tentou se defender e sofreu um corte no pulso esquerdo. Ele foi socorrido por um taxista até o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, onde a PM foi acionada.

Aos militares, o idoso contou que há alguns meses a companheira tentou envenená-lo com chumbinho e que ela faz uso de medicação controlada, mas não realiza o acompanhamento médico regular. Ela foi encontrada pela polícia sentada perto de veículos estacionados na frente da unidade de saúde e afirmou que estava ali aguardando a saída do companheiro para matá-lo.

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Na bolsa dela, foram encontradas as duas facas que ela mencionou, enquanto o estilete usado para cortar o pulso do companheiro foi encontrado em uma mesa na casa do casal. Os itens e o celular dela foram apreendidos e ela foi presa por tentativa de homicídio e ameaça. Já o idoso precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em BH.