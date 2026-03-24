Motoboy é esfaqueado em briga de trânsito

Um motoboy ficou em estado grave ao ser esfaqueado em uma briga de trânsito no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (20/3). A vítima, identificada como Adriano Inácio do Nascimento, teve fígado e pulmão perfurados e passou por duas cirurgias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde segue internado na UTI.

O motorista envolvido foi detido ainda no local, encontrado por populares em uma praça perto com o canivete que teria usado nos golpes. A Polícia Civil investiga o caso como agressões mútuas, já que os dois envolvidos teriam se atacado durante a discussão.

Capacetada antes da facada

A confusão teve início na Rua Conde Bernadotte, segundo a 14ª DP (Leblon), porque o motorista teria jogado o carro em direção à moto. Testemunhas relataram que o motoboy reagiu primeiro, acertando o motorista com o capacete. Em seguida, o motorista sacou o canivete e deu as facadas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Adriano ferido com golpes de arma branca. O motorista já estava sendo contido por pessoas que presenciaram a cena quando os agentes chegaram.

Vídeos que circularam em redes sociais mostram o momento logo após a agressão. Nas imagens, o motorista tenta se afastar do local, mas é bloqueado por testemunhas. Em outro trecho, ele aparece sendo conduzido por policiais à delegacia.

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A 14ª DP segue investigando o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas, recolhendo documentos médicos e analisando imagens de câmeras de segurança da região para determinar o que motivou o confronto e definir o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos.