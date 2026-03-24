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CAPACETADA E FACADA

Motoboy é esfaqueado em briga de trânsito

Vítima está internado no CTI de hospital no Rio de Janeiro; motorista foi detido ainda no local da confusão

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
24/03/2026 10:12 - atualizado em 24/03/2026 10:15

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Briga de trânsito com motociclista esfaqueado atraiu colegas de profissão
Briga de trânsito com motociclista esfaqueado atraiu colegas de profissão crédito: Reprodução/redes sociais

Um motoboy ficou em estado grave ao ser esfaqueado em uma briga de trânsito no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (20/3). A vítima, identificada como Adriano Inácio do Nascimento, teve fígado e pulmão perfurados e passou por duas cirurgias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde segue internado na UTI.

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O motorista envolvido foi detido ainda no local, encontrado por populares em uma praça perto com o canivete que teria usado nos golpes. A Polícia Civil investiga o caso como agressões mútuas, já que os dois envolvidos teriam se atacado durante a discussão.

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Capacetada antes da facada

A confusão teve início na Rua Conde Bernadotte, segundo a 14ª DP (Leblon), porque o motorista teria jogado o carro em direção à moto. Testemunhas relataram que o motoboy reagiu primeiro, acertando o motorista com o capacete. Em seguida, o motorista sacou o canivete e deu as facadas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Adriano ferido com golpes de arma branca. O motorista já estava sendo contido por pessoas que presenciaram a cena quando os agentes chegaram.

Vídeos que circularam em redes sociais mostram o momento logo após a agressão. Nas imagens, o motorista tenta se afastar do local, mas é bloqueado por testemunhas. Em outro trecho, ele aparece sendo conduzido por policiais à delegacia.

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A 14ª DP segue investigando o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas, recolhendo documentos médicos e analisando imagens de câmeras de segurança da região para determinar o que motivou o confronto e definir o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos.

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