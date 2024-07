Vítima estava no baú do caminhão quando foi baleado pelo motociclista

Um caminhoneiro foi morto a tiros depois de discutir com um motociclista por conta de uma fechada no trânsito na cidade de São Gotardo, no Alto Paranaíba. O caso foi registrado nesta segunda-feira (29/7). Ninguém foi preso ainda.

Segundo testemunhas, a vítima foi seguida pelo atirador até o bairro Serra Negra e houve uma discussão no local em que o motorista parou o caminhão que dirigia. O motorista estava no baú do veículo quando foi abordado pelo motociclista.

A briga se tornou mais acirrada e o piloto da moto sacou uma arma de fogo e atirou no caminhoneiro, que tinha 59 anos. Mesmo tendo sido socorrido pelos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional na cidade de Patos de Minas, ele não sobreviveu.

O que teria causado o problema entre os homens foi uma manobra do motorista, que fechou o motociclista na Rua Mangabeiras. Nervoso, o autor do crime foi até o caminhoneiro tirar satisfações.

A Polícia Militar informou ter identificado o atirador, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil já investiga o crime.