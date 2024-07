Passageiros do Terminal São Benedito serão beneficiados pelos corredores

O Move Metropolitano deve ganhar dois novos corredores de faixa exclusiva em Ribeirão das Neves e Santa Luzia, na Grande BH. O projeto para a implantação das intervenções foi um dos selecionados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, no eixo cidades sustentáveis e resilientes. O anúncio foi feito pelo governo federal na última sexta-feira (26/7).

O projeto, assinado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), está orçado em R$ 125 milhões. A implantação das faixas exclusivas deve reduzir o tempo de viagem para passageiros dos terminais Justinópolis, em Ribeirão das Neves, e São Benedito, em Santa Luzia.

Atualmente, os ônibus que partem das duas estações em direção à capital precisam trafegar por um longo trecho sem prioridade para o transporte coletivo, dividindo espaço com os carros antes de chegar nas pistas exclusivas.

Leia também: Os ônibus elétricos que BH deixou para trás

O superintendente de transporte intermunicipal e metropolitano da Seinfra, Diego Pessoa, explica que a pasta não tem um prazo estipulado para o início das obras. “Estamos aguardando novas informações do ministério das Cidades para sabermos quais serão os prazos e como será feita a liberação desses recursos”, disse. Segundo Pessoa, o projeto básico dos corredores foi feito em 2014 e talvez receba mudanças para se adequar ao cenário atual da mobilidade nas duas cidades.



Ribeirão das Neves

Um dos corredores será construído na LMG-806 e deve fazer a ligação entre o Terminal Justinópolis e a Região de Venda Nova, em Belo Horizonte – onde será feita a integração com o BRT da Cristiano Machado.

Atualmente, os ônibus que partem desse terminal trafegam por cerca de 5,5 quilômetros sem prioridade no trânsito até chegar na faixa exclusiva da Avenida Vilarinho, próximo à Estação Venda Nova.

Santa Luzia

O outro corredor será na Avenida Brasília, em Santa Luzia, e deve fazer a ligação do Terminal São Benedito com a MG-010, onde há uma faixa preferencial de dois quilômetros até o BRT da Avenida Dom Pedro I.

Atualmente, os ônibus Move que atendem ao terminal transitam por cerca de 2,5 quilômetros na Avenida Brasília nas mesmas faixas que os carros até chegar ao trevo do Serra Verde, onde seguem para a MG-010.