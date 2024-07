Todos os assentos dos ônibus de Belo Horizonte se tornam preferenciais a partir desta terça-feira (30). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM). A Lei, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB), acontece depois do prefeito Fuad Noman (PSD) vetar ou não aprovar a medida dentro do prazo. O tema estava para análise do prefeito desde o início de junho.

A mudança vale para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA), idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Os assentos preferenciais são para todos os veículos do sistema de transporte público coletivo rodoviário da capital mineira, sendo eles convencional ou suplementar.

A publicação também informa que os avisos de preferência dos assentos presentes nos veículos permanecerão conforme leiaute definido na regulamentação anterior, não havendo alteração em relação à afixação de novos adesivos ou à coloração amarela nos demais assentos.

Todos os assentos se tornam preferenciais a partir desta terça-feira Jair Amaral/EMD.A.Press

Mesmo que não tenha mudança visual nos ônibus, serão realizadas pelo poder público campanhas educacionais e de conscientização sobre o uso respeitoso e solidário dos assentos preferenciais no transporte público coletivo rodoviário do município. O projeto é de autoria do vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que com a nova lei 11.731/2024, as campanhas que já existem serão ampliadas. "Realizamos ações e campanhas educativas sobre o respeito mútuo na mobilidade urbana na capital, sobretudo no transporte coletivo com relação aos assentos preferenciais", destacam.



O que diz os passageiros

Isabella Teixeira da Silva Brum, 22 anos Jair Amaral/EMD.A.Press

A passageira Marcela Rodrigues, de 30 anos, mesmo antes da lei desta terça-feira (30), já tinha o costume de ceder o assento, até os que não são preferenciais. “Eu achei bacana. Todo mundo acha que assento preferencial é só para idosos. Na frente eles levantam (antes da catraca), mas quando a pessoa passa para trás (depois da catraca), muita gente não levanta. Aí é bom porque idoso e gestante não pode ficar em pé no ônibus, corre risco de cair ou se machucar”, afirma.





A estudante de ciências econômicas Isabella Brum, de 22 anos, também tem o hábito de ceder lugar em bancos que são preferenciais. “É preciso que as pessoas tenham respeito, porque se elas não respeitam hoje os assentos que são específicos, é preciso que se tenha mesmo essa educação social, para que elas entendam a importância de ceder o lugar”, ressalta.





Apesar de ser lei, o senhor Juventino Pereira Costa, 74 anos, acredita que não terá efeito no dia a dia. "Eu acho a proposta interessante, mas acho que não vai funcionar, acho que nem todo mundo vai ceder. Os assentos amarelos, eu sinto que as pessoas respeitam e cedem para mim, mas os outros acho que não vai acontecer isso", diz.



Juventino Pereira Costa, 74 anos Jair Amaral/EMD.A.Press

