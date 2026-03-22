Temporal em BH: Destruição, limpeza pesada em várias regionais e uma morte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Depois da tempestade do fim da tarde e noite de sábado (21/03) em Belo Horizonte (MG), que trouxe alagamentos nas regionais Centro-Sul, Leste, Oeste e Nordeste, agentes da prefeitura e moradores limpam a lama, recolhem estragos e calculam prejuízos na manhã deste domingo (22/03). Uma pessoa foi encontrada morta.

Segundo a PBH, as regiões mais afetadas foram a Leste, onde foram registrados 48 milímetros de chuva (24,3% da média de todo o mês de março, que é de 197,5 mm), e Nordeste, com 33 mm (16,7% da média mensal), só entre as 16h45 e as 17h45.

De acordo com a Defesa Civil de BH, os riscos ainda persistem, com as regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste apresentando risco geológico forte, em razão do elevado volume de chuva acumulada e da saturação de água no solo.

Nessas áreas há grande probabilidade de deslizamentos de terra e desabamentos.

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) trabalhou durante a noite com 30 garis e quatro caminhões e retorna nesta manhã de domingo.

As vias com maior impacto foram as avenidas Mem de Sá e Silviano Brandão, na regional Leste; a Avenida Crustiano Machado, no Cidade Nova; e a Rua da Passagem, no Bairro Serra, na Centro-Sul.

"As equipes da SLU priorizam a raspagem de lama e a retirada de resíduos que geram riscos e restringem a mobilidade. As ações continuarão neste domingo (22), com serviços de raspagem e lavagem das vias", informou a PBH.

Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) registrou 56 chamados relacionados a queda de árvores devido ao temporal. Do total, 33 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, 10 sobre veículos e outras 13 sobre imóveis.

Além disso, os militares atenderam outras 16 ocorrências associadas às chuvas na capital mineira. Entre elas, está um salvamento de pessoa ilhada, cinco registros de inundações, alagamentos ou enxurradas, e dez atendimentos para resgate de pessoas em situações envolvendo esses cenários.

A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou ter feito a retirada de uma árvore que caiu e interrompeu o tráfego na Avenida Afonso Pena, próximo ao número 2881, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul.

A Suzurb trabalha neste domingo com a manutenção, com recolhimento de galhos, priorizando as ruas com trânsito interrompido, além de tapa-buracos emergenciais.

Segundo a PBH, em 2026, até o mês de fevereiro, o serviço de manutenção executado pela Suzurb limpou 23.545 bocas-de-lobo, removeu 1.772 toneladas de resíduos, desobstruiu 11,7 quilômetros de redes pluviais e trocou 256 grelhas.

A Defesa Civil registrou 50 atendimentos, a maior parte relacionada a vistorias em imóveis particulares.

Os atendimentos se concentraram principalmente nas regionais Leste, Oeste e Venda Nova.

Durante os impactos do acúmulo de água e enxurradas nas vias, os agentes da BHTrans atuaram em dez ocorrências de queda de árvores, três de alagamentos e 15 situações de semáforos em flash ou desativados.

A Rua Niquelina e as avenidas Silviano Brandão e Cristiano Machado (com Dom Leme e próximo à Estação São Gabriel e Avenida Waldomiro Lobo) tiveram o trânsito interrompido ou desviado devido ao grande volume de água.

"As equipes sinalizaram e orientaram motoristas e pedestres nos locais interditados. Os três locais já foram liberados ao trânsito", informou a BHTrans.

No Bairro Funcionários, além da Avenida Afonso Pena, outros pontos registraram estragos e bloqueios. Na Avenida Getúlio Vargas a água tomou as pistas e chegou a invadir o passeio. Uma árvore de grande porte também caiu na esquina das ruas Piauí com Tomé de Souza. Um poste com transformador caiu na Rua Vitório Marçola, no Bairro Anchieta.

Outro grande corredor afetado foi a Avenida Cristiano Machado, alagada na altura do Bairro Cidade Nova, com carros impedidos de passar no sentido bairro.

A Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia, ficou alagada, deixando motoristas parados na via.

Avenida mem de Sá alagada depois de temporais que devastaram Belo Horizonte matando uma pessoa no Horto Reprodução/Redes Sociais

Onde uma pessoa foi encontrada morta?

Uma mulher ainda não identificada morreu após ser levada por uma enxurrada no Bairro Horto, na Região Leste. Segundo o CBMMG, a vítima aparenta ter cerca de 45 anos. Agora, são 91 os mortos do período chuvoso em Minas Gerais.

O corpo da vítima foi localizado na Avenida Silviano Brandão, na altura do número 2.650, em frente à Sociedade Bíblica do Brasil.

"A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de vítima de afogamento. Localizamos a vítima, que não portava documentos. Tudo indica que a morte foi causada pelo afogamento. A princípio, a mulher se entrelaçou no lixo na via e ficou presa, sendo levada pela enxurrada ao ser sugada pelo bueiro", informou o tenente Ferraz, do Corpo de Bombeiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também prestaram apoio à ocorrência. As circunstâncias do caso ainda serão confirmadas pela perícia.

Chuva supera média dos últimos 10 anos

No acumulado do mês de março, porém, os índices já superam — e em alguns casos ultrapassam com folga — a média climatológica histórica de 197,5 mm. A regional Centro-Sul lidera o ranking, com 357,4 mm, o que representa 181% do esperado para todo o mês, ou 81% acima do limite de chuva para março. Em seguida aparecem Barreiro (338,9 mm ou 171,6%) e Leste (289,2 mm ou 146,4%).

Outras regionais também já excederam a média, como Oeste (269 mm ou 136,2%), Nordeste (242,8 mm ou 122,9%) e Noroeste (230,6 mm ou 116,8%).

Por outro lado, algumas áreas ainda estão abaixo do esperado, como Norte (153,4 mm ou 77,7%) e Venda Nova (167,6 mm ou 84,9%). A Pampulha praticamente atingiu a média, com 196,8 mm (99,6%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segurança e proteção durante temporais

Atenção às encostas: observe rachaduras no solo ou inclinação de postes e árvores

observe rachaduras no solo ou inclinação de postes e árvores Local seguro: nunca atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurradas fortes

nunca atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurradas fortes Proteção de bens: coloque documentos e eletrônicos em sacos plásticos em caso de inundação

coloque documentos e eletrônicos em sacos plásticos em caso de inundação Risco elétrico: evite áreas próximas a torres de transmissão e placas de propaganda

evite áreas próximas a torres de transmissão e placas de propaganda Veículos: não estacione carros debaixo de árvores ou em áreas baixas sujeitas a inundações

não estacione carros debaixo de árvores ou em áreas baixas sujeitas a inundações Queda de raios: evite segurar objetos metálicos ou ficar em áreas abertas durante tempestades

evite segurar objetos metálicos ou ficar em áreas abertas durante tempestades Alertas oficiais: cadastre seu celular para receber avisos da Defesa Civil via SMS 199

cadastre seu celular para receber avisos da Defesa Civil via SMS 199 Abandono preventivo: saia de casa imediatamente se notar trincas nas paredes ou estalos no imóvel

saia de casa imediatamente se notar trincas nas paredes ou estalos no imóvel Bueiros e lixo: não descarte resíduos na rua, pois obstruem a drenagem e agravam alagamentos

não descarte resíduos na rua, pois obstruem a drenagem e agravam alagamentos Pós-chuva: evite contato direto com a lama ou água de inundação para prevenir doenças

Ações e impactos em Belo Horizonte