Forte risco geológico: 5 regiões de BH entram em alerta após temporal

Após o temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (21/3), a Defesa Civil atualizou o mapa de risco geológico na capital mineira, indicando situação de alerta em grande parte da cidade.

De acordo com o levantamento, divulgado às 22h30, as regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste apresentam risco geológico forte, em razão do elevado volume de chuva acumulada. Nessas áreas há grande probabilidade de deslizamentos de terra e desabamentos.

A classificação de risco geológico considera o volume de chuva recente e serve como parâmetro para orientar ações preventivas e de resposta a possíveis desastres, especialmente em áreas vulneráveis.

Nas regiões em risco, os índices já superam a média climatológica histórica de 197,5 mm no acumulado de chuvas do mês de março. A regional Centro-Sul lidera o ranking, com 357,4 mm, o que representa 181% do esperado para todo o mês, ou 81% acima do limite de chuva para março.

Em seguida aparecem Barreiro (338,9 mm ou 171,6%) e Leste (289,2 mm ou 146,4%). Também já excederam a média as regiões Oeste (269 mm ou 136,2%), Nordeste (242,8 mm ou 122,9%) e Noroeste (230,6 mm ou 116,8%).

Trinca nas paredes, estalos, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, além de muros e paredes estufados estão entre os sinais de risco de desabamento. Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).



Primeira morte em BH



Uma mulher morreu após ser levada por uma enxurrada no Bairro Horto Florestal, na Região Leste, em decorrência do temporal. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, que recebeu o chamado às 17h30, a vítima aparenta ter cerca de 45 anos.

O óbito é o primeiro do período chuvoso na capital mineira e, ainda extraoficialmente, se soma a outros 90 no estado, a maior parte deles na Zona da Mata, elevando para 91 o total. A temporada é a mais letal da série histórica iniciada em 2012 pela Defesa Civil do Estado. O recorde anterior era da temporada 2019/2020, com 74 óbitos.

Somente o temporal histórico registrado na Zona da Mata no fim de fevereiro foi responsável pela morte de 72 pessoas – 65 em Juiz de Fora, oito em Ubá, quatro em Eugenópolis e uma em Muriaé.

Óbitos por municípios na atual temporada

Juiz de Fora - 65

Ubá - 8

Eugenópolis - 4

Mendes Pimentel - 3

Mutum -1

Santana do Riacho - 1

Muriaé - 1

Santa Rita de Caldas - 1

João Pinheiro - 1

Pouso Alegre - 1

São Tomé das Letras - 1

Sabará - 2

Porteirinha – 1

Belo Horizonte – 1*

*Ainda não lançado no boletim da Defesa Civil do Estado, já que ocorreu na tarde deste sábado (21/3).

Ocorrências neste sábado em BH

Das 17h às 19h neste sábado, o Corpo de Bombeiros registrou 44 chamados relacionados à queda de árvores em Belo Horizonte devido ao temporal. Do total, 26 ocorrências foram para corte de árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e outras nove sobre residências.

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Além disso, os militares atenderam outras 16 ocorrências associadas às chuvas na capital mineira. Entre elas, está um salvamento de pessoa ilhada, cinco registros de inundações, alagamentos ou enxurradas, e dez atendimentos para resgate de pessoas em situações envolvendo esses cenários.