Homem morre ao ter veículo atacado por enxame de abelhas em Minas

Um enxame de abelhas matou um homem e deixou outras três pessoas feridas em Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (16/3). A prefeitura informou que o veículo em que a vítima estava foi atacado na estrada que liga o município ao distrito de Estrela de Jordânia, entre os kms 6 e 8. Há uma semana, outro ataque de abelhas provocou uma morte e deixou três feridos na região do Alto Paranaíba.

André de Souza Freitas foi encontrado desacordado, mas com vida. Ele estava inconsciente no banco do passageiro do veículo atacado, um carro modelo Volkswagen Gol, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência.

A corporação informou que ele e as outras três pessoas que sofreram picadas foram levadas ao hospital pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nota publicada por volta das 16h desta segunda-feira, a Prefeitura de Jordânia informou que as outras vítimas estavam estáveis e recebendo atendimento médico. Além do carro em que André estava, havia uma motocicleta caída, segundo o CBMMG.

O Executivo municipal também orientou a população a não utilizar a estrada onde o ataque ocorreu até novo aviso, que, até as 21h30 desta segunda, não havia sido publicado. A prefeitura informou ainda que o Corpo de Bombeiros e as polícias Ambiental e Militar se encontravam no local, controlando a situação.

A Prefeitura de Jordânia também manifestou solidariedade à família e aos amigos de André.

Outro ataque

Há uma semana, segunda-feira (9/3), um caso semelhante aconteceu: uma pessoa morreu e três ficaram feridas por um enxame de abelhas. O caso ocorreu em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba. Um homem de 42 anos morreu e três mulheres, de 44, 48 e 50, ficaram feridas.

De acordo com o gerente da propriedade onde o ataque aconteceu, cerca de 18 trabalhadores realizavam a capina em uma área próxima a um cafezal quando foram surpreendidos pelo enxame. Quatro deles foram atacados e precisaram ser socorridos por funcionários da fazenda. Segundo boletim da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem que morreu foi levado ao hospital em estado de parada cardiorrespiratória e não resistiu.

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*Com informações de Wellington Barbosa