Homem morre ao ter veículo atacado por enxame de abelhas em Minas
Outras três pessoas ficaram feridas. Há uma semana, outro ataque de abelhas provocou a morte de uma pessoa
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Um enxame de abelhas matou um homem e deixou outras três pessoas feridas em Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (16/3). A prefeitura informou que o veículo em que a vítima estava foi atacado na estrada que liga o município ao distrito de Estrela de Jordânia, entre os kms 6 e 8. Há uma semana, outro ataque de abelhas provocou uma morte e deixou três feridos na região do Alto Paranaíba.
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André de Souza Freitas foi encontrado desacordado, mas com vida. Ele estava inconsciente no banco do passageiro do veículo atacado, um carro modelo Volkswagen Gol, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência.
A corporação informou que ele e as outras três pessoas que sofreram picadas foram levadas ao hospital pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nota publicada por volta das 16h desta segunda-feira, a Prefeitura de Jordânia informou que as outras vítimas estavam estáveis e recebendo atendimento médico. Além do carro em que André estava, havia uma motocicleta caída, segundo o CBMMG.
O Executivo municipal também orientou a população a não utilizar a estrada onde o ataque ocorreu até novo aviso, que, até as 21h30 desta segunda, não havia sido publicado. A prefeitura informou ainda que o Corpo de Bombeiros e as polícias Ambiental e Militar se encontravam no local, controlando a situação.
A Prefeitura de Jordânia também manifestou solidariedade à família e aos amigos de André.
Outro ataque
Há uma semana, segunda-feira (9/3), um caso semelhante aconteceu: uma pessoa morreu e três ficaram feridas por um enxame de abelhas. O caso ocorreu em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba. Um homem de 42 anos morreu e três mulheres, de 44, 48 e 50, ficaram feridas.
De acordo com o gerente da propriedade onde o ataque aconteceu, cerca de 18 trabalhadores realizavam a capina em uma área próxima a um cafezal quando foram surpreendidos pelo enxame. Quatro deles foram atacados e precisaram ser socorridos por funcionários da fazenda. Segundo boletim da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem que morreu foi levado ao hospital em estado de parada cardiorrespiratória e não resistiu.
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*Com informações de Wellington Barbosa