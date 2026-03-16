Jovem levado por enxurrada em Sabará será enterrado nesta segunda-feira

O corpo de Arthur Henrique, de 24 anos, será enterrado na manhã desta segunda-feira (16/3) no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem havia desaparecido ao ser arrastado por uma enxurrada na última segunda-feira (9/3).

O corpo foi localizado na tarde de sexta-feira (13/3) às margens do Rio das Velhas, em Jaboticatubas (MG). A identificação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã de sábado (14/3). Segundo a corporação, uma equipe da perícia oficial esteve no local onde o cadáver foi encontrado e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de identificação e necropsia.

Após os procedimentos, a Polícia Civil confirmou que se tratava do jovem desaparecido em Sabará.

Arthur Henrique estava desaparecido desde a última segunda-feira (9/3), quando foi levado pela enxurrada durante um temporal no município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado preso a uma draga de areia dentro do rio. Na ocasião, os militares já haviam informado que as características físicas e as roupas coincidiam com as da vítima, mas a confirmação oficial dependia da perícia da Polícia Civil.

Relembre o caso

O jovem desapareceu depois de cair dentro de uma galeria de drenagem de água improvisada por moradores do Bairro Nações Unidas, em Sabará. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. O incidente ocorreu por volta das 14h, na Rua Varginha.

O jovem usava camisa preta, calça escura e boné e tentava quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão.

A chuva que atingiu Sabará provocou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação foi de aproximadamente 30 mm em um curto intervalo de tempo, entre 30 e 40 minutos.

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O temporal provocou queda de postes e árvores, além de alagamentos em várias ruas. No Bairro Rosário I, o telhado da Escola Municipal Edith de Assis Costa cedeu após um vendaval, causando também a queda de um poste e fios sobre carros na Rua Diogo Alves Correia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.