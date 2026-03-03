UAI Praça Sete passa a oferecer serviços do TRE com agendamento prévio

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro da BH, oferece serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) mediante agendamento prévio. A iniciativa passou a valer desde a última quarta-feira (25/2), coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), visando ampliar o acesso da população a atendimentos eleitorais em um espaço que já concentra diversos serviços públicos.

Inicialmente, estão disponíveis 120 atendimentos diários, ou seja, aproximadamente 2.400 por mês. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O agendamento é gratuito e deve ser realizado pelos canais oficiais do Governo de Minas, como o Portal MG e o aplicativo MG App.

De acordo com a superintendente Central de Atendimento ao Cidadão, Izabela Rodrigues, a integração dos serviços eleitorais à estrutura da UAI representa mais comodidade para a população. "O cidadão passa a contar com mais praticidade e agilidade para resolver demandas relacionadas ao título de eleitor em um local de fácil acesso e que já concentra diversos serviços públicos", destaca.

Serviços disponíveis

Dentre os atendimentos oferecidos estão cadastro e recadastramento biométrico, emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais e regularização da situação eleitoral.

Também é possível solicitar a segunda via do título, emitir certidões eleitorais, efetuar pagamento de multas e tratar de outras pendências relacionadas à situação eleitoral.

Para ser atendido, o cidadão deve apresentar documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento ou casamento, além de comprovante de endereço. Homens que solicitarem o primeiro título no ano em que completam 19 anos precisam apresentar comprovante de quitação militar. Caso possua, é recomendável levar CPF e título de eleitor.

Prazo para biometria

O cadastramento biométrico é um dos principais serviços disponibilizados na unidade. O prazo final para atualização do cadastro eleitoral neste ano termina em 6 de maio. A orientação é que os eleitores façam o agendamento com antecedência para evitar contratempos próximos ao encerramento do prazo.



