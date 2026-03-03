O trauma de Brumadinho: por que Minas Gerais ainda teme suas barragens
O estado tem o maior número de barragens do país e o histórico de desastres ainda assombra a população; entenda os desafios da fiscalização e segurança
compartilheSIGA
Qualquer alerta sobre o risco de rompimento de barragens em Minas Gerais é suficiente para reavivar um trauma que o estado luta para superar: o medo constante. Cada episódio de evacuação preventiva, especialmente durante períodos de chuvas fortes, serve como um lembrete doloroso das tragédias de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, que marcaram a história do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Minas Gerais concentra o maior número de barragens do país, com mais de 400 estruturas de mineração cadastradas na Agência Nacional de Mineração (ANM). A maioria está ligada à atividade que é um pilar da economia local, mas também uma fonte permanente de preocupação para as comunidades que vivem no entorno desses empreendimentos.
Leia Mais
Minas tem 15 barragens em risco construídas com mesmo método de tragédias
Barragens de Minas 'não aguentariam chuvas do RS' e viram preocupação
O fantasma de Brumadinho, onde o rompimento da barragem da Vale resultou na morte de 272 pessoas — incluindo duas bebês em gestação, com três vítimas ainda desaparecidas —, ainda assombra os mineiros. A lama tóxica não apenas destruiu vidas e o meio ambiente, mas também abalou a confiança da população nos mecanismos de segurança e fiscalização. Desde então, a legislação se tornou mais rigorosa, proibindo, por exemplo, o método de alteamento a montante, considerado o mais inseguro e responsável pelo desastre.
O desafio da fiscalização
Apesar dos avanços legais, o desafio prático de garantir a segurança de todas as estruturas é imenso. A fiscalização enfrenta dificuldades como o volume de barragens a serem inspecionadas e a complexidade de avaliar estruturas antigas. Muitas ainda estão em processo de descaracterização, uma operação complexa para desmontar barragens que utilizam o método proibido.
Atualmente, dezenas de barragens em Minas Gerais não possuem declaração de estabilidade, o que as coloca em diferentes níveis de alerta ou emergência, segundo dados da própria ANM. Essa classificação exige planos de ação imediatos e mantém as defesas civis municipais e a população em constante vigilância.
Para quem vive à sombra dessas estruturas, cada período chuvoso intenso transforma a apreensão em medo real. O som das sirenes de alerta e a necessidade de deixar as casas às pressas são um gatilho para a memória coletiva de um estado que conhece de perto o poder destrutivo da negligência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.