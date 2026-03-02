Juiz de Fora: pediatras voluntários atendem crianças desabrigadas
Projeto SOS JF Pediatras já passou por seis dos 17 abrigos espalhados pela cidade depois da destruição causada pela chuva
compartilheSIGA
Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, enfrenta um período de perda e destruição causado pela forte chuva que atingiu a região na última semana. Até o momento, Juiz de Fora registra 65 mortes e 8.584 pessoas desabrigadas ou desalojadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diante deste cenário, as pediatras e professoras Taís Rhodes de Paula e Sandra Tibiriçá criaram o projeto SOS JF Pediatras, uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a prefeitura local.
Leia Mais
O foco é atender crianças de 0 a 12 anos que estão nos 17 abrigos espalhados pela cidade, além de prestar apoio às famílias nesse momento difícil. Até o momento, mais de 40 voluntários da rede pública e privada se juntaram à iniciativa.
”Eu acho que é isso que faz a sociedade funcionar. A gente vê uma uma mobilização não só em Juiz de fora, mas do Brasil e até do mundo - teve a citação das tragédias aqui na região até pelo Papa - e isso dá um pouquinho de esperança na humanidade. Se cada um fizer um pouquinho a gente consegue recuperar e dar o suporte a quem precisa de uma maneira muito mais rápida”, declara Rhodes.
Os atendimentos começaram no sábado (28/2) e, até o momento, seis abrigos já foram visitados pelas equipes. Taís explica que o projeto entra em contato com cada um dos abrigos para agendar a visita. Uma vez no local, todas as crianças que precisam de atendimento passam por avaliação.
“Já atendemos em sala de aula, em brinquedoteca, em biblioteca, mas isso diminui a qualidade do atendimento”, afirma a infectopediatra. “Temos visto principalmente sintomas de viária superior, como gripe, resfriado, tosse, crises de asma e alguns episódios de diarreia”, completa.
O projeto funciona com a participação de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, de forma que, logo após o atendimento, os medicamentos necessários sejam providenciados pelo SUS. Quando o insumo em questão não é disponibilizado pelo sistema, o SOS JF Pediatras recorre a doações.
“A gente tem o respaldo da UBS de referência, então todas as medicações que a gente prescreve são repassadas. A gente consegue também muita doação, tanto dos próprios medicamentos quanto de doação em dinheiro. Então, quem não tem no SUS, a gente compra com doação", explica Rhodes.
Assim, já foram arrecadados remédios, balanças, réguas, vitaminas e outros produtos. A meta do projeto é visitar os outros 11 abrigos ainda esta semana e arrecadar os itens de acordo com a necessidade das crianças.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para mais informações e doações, entrar em contato pelo e-mail: dra.taisrhodes@gmail.com.