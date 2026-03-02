Assine
overlay
Início Gerais
ESPERANÇA

Juiz de Fora: pediatras voluntários atendem crianças desabrigadas

Projeto SOS JF Pediatras já passou por seis dos 17 abrigos espalhados pela cidade depois da destruição causada pela chuva

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/03/2026 14:13

compartilhe

SIGA
x
Equipe de voluntários fazem atendimentos a crianças em abrigos de Juiz de Fora
Voluntários fazem atendimentos a crianças em abrigos de Juiz de Fora crédito: Arquivo pessoal/ Taís Rhodes

Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, enfrenta um período de perda e destruição causado pela forte chuva que atingiu a região na última semana. Até o momento, Juiz de Fora registra 65 mortes e 8.584 pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diante deste cenário, as pediatras e professoras Taís Rhodes de Paula e Sandra Tibiriçá criaram o projeto SOS JF Pediatras, uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a prefeitura local.

Leia Mais

O foco é atender crianças de 0 a 12 anos que estão nos 17 abrigos espalhados pela cidade, além de prestar apoio às famílias nesse momento difícil. Até o momento, mais de 40 voluntários da rede pública e privada se juntaram à iniciativa. 

”Eu acho que é isso que faz a sociedade funcionar. A gente vê uma uma mobilização não só em Juiz de fora, mas do Brasil e até do mundo - teve a citação das tragédias aqui na região até pelo Papa - e isso dá um pouquinho de esperança na humanidade. Se cada um fizer um pouquinho a gente consegue recuperar e dar o suporte a quem precisa de uma maneira muito mais rápida”, declara Rhodes.

Os atendimentos começaram no sábado (28/2) e, até o momento, seis abrigos já foram visitados pelas equipes. Taís explica que o projeto entra em contato com cada um dos abrigos para agendar a visita. Uma vez no local, todas as crianças que precisam de atendimento passam por avaliação. 

“Já atendemos em sala de aula, em brinquedoteca, em biblioteca, mas isso diminui a qualidade do atendimento”, afirma a infectopediatra. “Temos visto principalmente sintomas de viária superior, como gripe, resfriado, tosse, crises de asma e alguns episódios de diarreia”, completa. 

O projeto funciona com a participação de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, de forma que, logo após o atendimento, os medicamentos necessários sejam providenciados pelo SUS. Quando o insumo em questão não é disponibilizado pelo sistema, o SOS JF Pediatras recorre a doações. 

“A gente tem o respaldo da UBS de referência, então todas as medicações que a gente prescreve são repassadas. A gente consegue também muita doação, tanto dos próprios medicamentos quanto de doação em dinheiro. Então, quem não tem no SUS, a gente compra com doação", explica Rhodes.

Assim, já foram arrecadados remédios, balanças, réguas, vitaminas e outros produtos. A meta do projeto é visitar os outros 11 abrigos ainda esta semana e arrecadar os itens de acordo com a necessidade das crianças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações e doações, entrar em contato pelo e-mail: dra.taisrhodes@gmail.com.

Tópicos relacionados:

chuvas-em-minas juizdefora solidariedade zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay