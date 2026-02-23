Vai chover em BH nesta segunda-feira (23/2)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Fevereiro é marcado pela chuva em Belo Horizonte (MG), que registrou dias chuvosos no início do mês. De acordo com a Defesa Civil municipal, esta segunda-feira (23/2) pode ter precipitação moderada.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,5°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 19,3°C. A máxima pode chegar a 27°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta segunda-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 172mm até às 5h30.

Acumulado de chuvas até às 5h30 de 23/2

Barreiro: 322,6 (181,5%)



Centro-Sul: 309,6 (174,2%)



Hipercentro: 172 (96,8%)



Leste: 303,6 (170,8%)



Nordeste: 263 (148%)



Noroeste: 279,2 (157,1%)

Norte: 253,2 (142,5%)



Oeste: 277,2 (156%)



Pampulha: 211,2 (118,9%)



Venda Nova: 219,4 (123,5%)

Mínimas registradas por regional em 23/2

Barreiro: 19,4 °C, às 5h40.

Centro-Sul: 19,5 °C, às 5h30.

Oeste: 18,5 °C, com sensação térmica de 19,3 °C, às 6h.

Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 5h.

Venda Nova: 20,5 °C, à 1h25.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações