PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta segunda-feira (23/2)? Veja a previsão do tempo

Belo Horizonte tem registrado chuva acima da média na maioria das regionais. Confira a previsão do tempo completa e como se proteger em caso de chuva forte

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/02/2026 08:22 - atualizado em 23/02/2026 08:27

Como funciona o alerta da Defesa Civil que chega por SMS no seu celular
BH tem registrado dias chuvosos em fevereiro crédito: Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A Press

Fevereiro é marcado pela chuva em Belo Horizonte (MG), que registrou dias chuvosos no início do mês. De acordo com a Defesa Civil municipal, esta segunda-feira (23/2) pode ter precipitação moderada.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,5°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 19,3°C. A máxima pode chegar a 27°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde. 

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta segunda-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 172mm até às 5h30.

Acumulado de chuvas até às 5h30 de 23/2

  • Barreiro: 322,6 (181,5%)
  • Centro-Sul: 309,6 (174,2%)
  • Hipercentro: 172 (96,8%)
  • Leste: 303,6 (170,8%)
  • Nordeste: 263 (148%)
  • Noroeste: 279,2 (157,1%)
  • Norte: 253,2 (142,5%)
  • Oeste: 277,2 (156%)
  • Pampulha: 211,2 (118,9%)
  • Venda Nova: 219,4 (123,5%)

Mínimas registradas por regional em 23/2

  • Barreiro: 19,4 °C, às 5h40. 

  • Centro-Sul: 19,5 °C, às 5h30. 

  • Oeste: 18,5 °C, com sensação térmica de 19,3 °C, às 6h. 

  • Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 5h. 

  • Venda Nova: 20,5 °C, à 1h25.

 

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

