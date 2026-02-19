Motorista de aplicativo é excluído de plataforma por LGBTfobia
Condutor foi banido da plataforma de viagens pela má conduta. Plataforma comprovou as reclamações de passageiros, incluindo denúncias de LGBTfobia
Um motorista não identificado que trabalhava com corridas por aplicativo em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi excluído da plataforma por LGBTfobia e conduta inadequada. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), ele tinha comportamento grosseiro e de cunho sexual com os passageiros.
A 14° Câmara Cível do TJMG julgou a exclusão como legítima, alterando a sentença da Comarca de Matozinhos que, inicialmente, determinou a reativação da conta do motorista e o pagamento de danos morais.
De acordo com o TJMG, o condutor entrou na Justiça ao ter o perfil bloqueado pela plataforma em dezembro de 2022. Ele alegou ter avaliação de destaque entre passageiros e apresentou testemunhos para provar a qualidade do serviço. Também apontou que não teve oportunidade de se defender e que nunca havia sido punido pela plataforma. Em primeira instância, ele teve os pedidos deferidos.
No entanto, o aplicativo recorreu e apresentou documentos mostrando mensagens reiteradas de reclamações por práticas inadequadas com as diretrizes da plataforma. Entre os registros, havia denúncias envolvendo manifestações de LGBTfobia e de cunho sexual.
A relatora do caso, desembargadora Cláudia Maia, pontuou que foram anexados aos autos “diversos relatos de usuários que descrevem episódios de comportamento discriminatório, grosseiro e até sexualmente inadequado, bem como infrações reiteradas às diretrizes da comunidade”, assim como “condutas incompatíveis com o padrão mínimo de urbanidade e profissionalismo exigido dos motoristas da plataforma”.
A magistrada destacou que a empresa também comprovou ter notificado o motorista sobre o teor das reclamações e o advertido quanto às consequências do descumprimento das regras.
A desembargadora, então, reformou a sentença para rejeitar os pedidos de indenização. O desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata e o juiz convocado Clayton Rosa de Resende acompanharam o voto.
Onde denunciar LGBTfobia?
Além da delegacia, existem canais específicos e órgãos que oferecem suporte jurídico e psicológico. Utilizá-los é importante para receber orientação adequada e fortalecer sua denúncia. Conheça as principais opções:
-
Disque 100: conhecido como Disque Direitos Humanos, o serviço é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia. Ele recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos, incluindo LGBTfobia.
-
Delegacias especializadas: em algumas cidades, existem Delegacias de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (DECRADI). Caso não haja uma em seu município, qualquer delegacia tem a obrigação de registrar a ocorrência.
-
Ministério Público: é o órgão responsável por fiscalizar a lei e defender os interesses da sociedade. Procure a promotoria de direitos humanos da sua cidade para levar a denúncia.
-
Defensoria Pública: oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado, auxiliando em todo o processo legal.
-
Organizações da sociedade civil: diversas ONGs e coletivos LGBTQIA+ prestam acolhimento, apoio psicológico e orientação jurídica para vítimas de LGBTfobia.