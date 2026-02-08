Prefeitura de Ouro Preto lamenta morte do fotógrafo Eduardo Tropia

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, lamentou a perda do fotógrafo Eduardo Augusto Magalhães Tropia. O profissional morreu na manhã deste domingo (8/2), aos 69 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Fotógrafo e importante agente da cultura ouro-pretana. Eduardo dedicou mais de cinco décadas a registrar a cidade com sensibilidade e olhar autoral", homenageou a prefeitura.

Conforme o Executivo, Tropia atuou no Cine Vila Rica, criado por sua família, idealizou a Janela Elétrica no carnaval ouro-pretano e criou a Casa Alphonsus, espaço onde expunha seus trabalhos fotográficos e obras de artistas convidados. "Teve destacada participação na vida cultural de Ouro Preto e deixa um legado de admiração e amizade", diz em nota de pesar.

A gestão municipal ainda traçou os destaques da trajetória do profissional. "Atuou no fotojornalismo, na publicidade e na fotografia autoral, sendo repórter fotográfico da revista IstoÉ e do Jornal O Tempo, com trabalhos publicados também em veículos internacionais, como National Geographic e Los Angeles Times Magazine", destacou.

Filho do fotógrafo Milton Tropia, Eduardo iniciou sua trajetória profissional na década de 1980 e dedicou mais de cinco décadas a registrar Ouro Preto por meio da luz, do olhar sensível e do compromisso com a memória da cidade.

Ainda conforme a prefeitura, a obra do fotógrafo alcançou reconhecimento internacional, com destaque para a série “Barroco x Chinesice”, selecionada para uma bienal de fotografia na China. "Em Ouro Preto e no Brasil, deixou exposições marcantes como “Memória dos Festivais de Inverno”, “Ouro Preto Jazz – Tudo é Jazz” e “Ruas de Minha Vida”, apresentada também em Portugal", revelou a administração.

Velório e sepultamento

O velório de Eduardo Tropia será realizado neste domingo, das 11h às 16h, e na segunda-feira (9/2), das 8h às 10h, na Capela Velório em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O local fica próximo à rodoviária e à Igreja de São Francisco de Paula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o enterro está previsto para segunda, às 10h, na Igreja de São José, no mesmo município.