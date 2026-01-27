Assine
Vai chover em BH nesta terça-feira (27/1)? Veja a previsão do tempo

Belo Horizonte registrou vários dias consecutivos de chuva. Veja a previsão completa para a capital mineira e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
27/01/2026 08:26

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte
Termômetros de BH voltam a subir depois de dias com temperaturas amenas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Depois de dias de frio e muita chuva, a temperatura em Belo Horizonte volta a subir nesta terça-feira (27/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o tempo fica um pouco mais estável do que nos dias anteriores, mas a capital ainda pode registrar chuva.

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,1°C, às 6h, com sensação térmica de 8,1°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 23/1

  • Barreiro: 18,5 °C, às 6h.

  • Centro Sul: 17,9 °C, às 6h05.

  • Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 8,1 °C, às 6h.

  • Pampulha: 18,8 °C, com sensação térmica de 19,7 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 19,3 °C, às 5h25.

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

