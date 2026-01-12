Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: vai chover nesta segunda-feira (12/1)?

Capital mineira enfrenta calorão e tempo seco nos últimos dias e chuva deu uma trégua. Confira a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/01/2026 08:13

O dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas típicas da primavera
BH tem céu ensolarado na manhã desta segunda-feira (11/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Depois de alguns dias de tempo seco, Belo Horizonte pode voltar a registrar chuva nesta segunda-feira (12/1). Segundo a Defesa Civil de BH, o dia é de calorão com baixos índices de umidade.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva, a partir da tarde, com temperatura elevada e tempo relativamente seco nas horas mais quentes.

A temperatura mínima registrada foi de 17,8°C, às 4h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12°C. A máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.

A capital está sob alerta de baixa umidade até o final desta segunda-feira. O tempo seco, junto do calorão, pode causar problemas a saúde.

De acordo com a Defesa Civil municipal, uma massa de ar seco atua na cidade e deixa os níveis de umidade relativa do ar baixos, que devem ficar em torno de 30% - índice considerado pouco adequado para a saúde humana.

A recomendação é que as pessoas:

  • se hidratem;
  • consumam alimentos leves e frescos;
  • evitem frituras;
  • evitem banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele;
  • usem hidratante;
  • e durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.

Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha, em Minas. Nas regiões do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima prevista de 35°C.

