Previsão do tempo em BH: vai chover nesta segunda-feira (12/1)?
Capital mineira enfrenta calorão e tempo seco nos últimos dias e chuva deu uma trégua. Confira a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
Depois de alguns dias de tempo seco, Belo Horizonte pode voltar a registrar chuva nesta segunda-feira (12/1). Segundo a Defesa Civil de BH, o dia é de calorão com baixos índices de umidade.
Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva, a partir da tarde, com temperatura elevada e tempo relativamente seco nas horas mais quentes.
A temperatura mínima registrada foi de 17,8°C, às 4h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12°C. A máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.
A capital está sob alerta de baixa umidade até o final desta segunda-feira. O tempo seco, junto do calorão, pode causar problemas a saúde.
De acordo com a Defesa Civil municipal, uma massa de ar seco atua na cidade e deixa os níveis de umidade relativa do ar baixos, que devem ficar em torno de 30% - índice considerado pouco adequado para a saúde humana.
A recomendação é que as pessoas:
- se hidratem;
- consumam alimentos leves e frescos;
- evitem frituras;
- evitem banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele;
- usem hidratante;
- e durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.
Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Chuva em janeiro
Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha, em Minas. Nas regiões do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima prevista de 35°C.