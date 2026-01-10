BH está sob alerta de baixa umidade; veja recomendações
Depois de dias chuvosos e temperaturas amenas, os termômetros de BH voltam a subir, acompanhados de baixa umidade. Confira recomendações para driblar a secura
Janeiro começou com bastante chuva em Belo Horizonte (MG), mas o clima já mudou e a capital está sob alerta de baixa umidade até segunda-feira (12/1). O tempo seco, junto do calorão, pode causar problemas a saúde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, uma massa de ar seco atua na cidade e deixa os níveis de umidade relativa do ar, que devem ficar em torno de 30% - índice considerado pouco adequado para a saúde humana.
A recomendação é que as pessoas:
- se hidratem;
- consumam alimentos leves e frescos;
- evitem frituras;
- É importante que a população;
- evitem banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele;
- usem hidratante;
- e durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.
Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.
A Defesa Civil pede que os belo-horizontinos não provoquem queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190) devem ser acionados.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.