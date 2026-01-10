BH está sob alerta de baixa umidade; veja recomendações

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Janeiro começou com bastante chuva em Belo Horizonte (MG), mas o clima já mudou e a capital está sob alerta de baixa umidade até segunda-feira (12/1). O tempo seco, junto do calorão, pode causar problemas a saúde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, uma massa de ar seco atua na cidade e deixa os níveis de umidade relativa do ar, que devem ficar em torno de 30% - índice considerado pouco adequado para a saúde humana.

A recomendação é que as pessoas:

se hidratem;

consumam alimentos leves e frescos;

evitem frituras;

evitem banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele;

usem hidratante;

e durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.

Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

A Defesa Civil pede que os belo-horizontinos não provoquem queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190) devem ser acionados.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?