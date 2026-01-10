Assine
TEMPO SECO

BH está sob alerta de baixa umidade; veja recomendações

Depois de dias chuvosos e temperaturas amenas, os termômetros de BH voltam a subir, acompanhados de baixa umidade. Confira recomendações para driblar a secura

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/01/2026 11:24

Tempo firme, com calor e ar seco no Natal da capital contrastam com tempestades no triângulo e Oeste de Minas Gerais
Tempo seco persiste em BH e especialistas recomendam hidratação crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Janeiro começou com bastante chuva em Belo Horizonte (MG), mas o clima já mudou e a capital está sob alerta de baixa umidade até segunda-feira (12/1). O tempo seco, junto do calorão, pode causar problemas a saúde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, uma massa de ar seco atua na cidade e deixa os níveis de umidade relativa do ar, que devem ficar em torno de 30% - índice considerado pouco adequado para a saúde humana.

Leia Mais

A recomendação é que as pessoas:

  • se hidratem;
  • consumam alimentos leves e frescos;
  • evitem frituras;
  • É importante que a população;
  • evitem banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele;
  • usem hidratante;
  • e durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou bacia com água.

Durante o período de baixa umidade do ar, também não é recomendado a realização de atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

A Defesa Civil pede que os belo-horizontinos não provoquem queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190) devem ser acionados.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

