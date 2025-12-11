Trem que liga BH a Vitória tem reajuste nas tarifas; confira
O trecho Belo Horizonte-Cariacica saltou de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva. Na classe econômica, a passagem subiu de R$ 81 para R$ 87
As tarifas do trem de passageiros da estrada de ferro entre Minas Gerais e Espírito Santo, administrado pela mineradora Vale, ficaram mais caras. Nessa quarta-feira (10/12) foi aplicado um reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 7,7% nos valores das viagens, das classes econômica e executiva.
Na nova tabela de preços, o trecho Belo Horizonte–Cariacica saltou de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva. Na classe econômica, a passagem subiu de R$ 81 para R$ 87.
O aumento vale para todos os horários, inclusive para o trem noturno, que volta a circular em janeiro. A informação do aumento já havia sido divulgada pela Vale ainda em novembro.
Conforme a mineradora, a atualização atende aos parâmetros estabelecidos pela ANTT e tem como objetivo manter a sustentabilidade operacional e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.
Trem noturno de férias
A ferrovia, que começou a operar em 1904, conecta os dois estados em um percurso de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Cariacica e dura cerca de 13 horas e meia. A partir de 1º de janeiro de 2026, o serviço noturno volta a operar diariamente.
A frota possui carros executivos e econômicos, além de vagões-restaurante, lanchonete, gerador e cadeirante (destinado a pessoas com deficiência). Cada carro executivo tem capacidade para transportar 57 pessoas. Já os econômicos contam com 75 lugares.
Locais de embarque e horários
Sentido ES - MG
- Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h
- Fundão – 19h
- Colatina – 20h26
- Baixo Guandu – 21h12
- Aimorés – 21h22
- Resplendor – 22h03
- Conselheiro Pena – 22h40
- Governador Valadares – 23h57
- Ipatinga – 1h55
- Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15
- Conexão Nova Era a Itabira – 3h35
- Rio Piracicaba – 4h01
- Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07
- Belo Horizonte – 7h50
Sentido MG – ES
- Belo Horizonte – 19h
- Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 20h45
- Rio Piracicaba – 21h51
- Estação Desembargador Drumont (Nova Era ) – 22h34
- Conexão Itabira – Nova Era – 21h
- Ipatinga – 23h54
- Governador Valadares – 1h49
- Conselheiro Pena – 3h11
- Resplendor – 3h49
- Aimorés – 4h32
- Baixo Guandu – 4h42
- Colatina – 5h30
- Fundão – 6h56
- Pedro Nolasco (Cariacica) – 8h15