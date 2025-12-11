Assine
Trem que liga BH a Vitória tem reajuste nas tarifas; confira

O trecho Belo Horizonte-Cariacica saltou de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva. Na classe econômica, a passagem subiu de R$ 81 para R$ 87

Ana Luiza Soares
Clara Mariz
11/12/2025 17:46

Trem de férias começa a circular em 2026 pela Estrada de Ferro
Trem de férias, ligando Belo Horizonte a Cariacica, começa a circular em 2026 pela Estrada de Ferro crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

As tarifas do trem de passageiros da estrada de ferro entre Minas Gerais e Espírito Santo, administrado pela mineradora Vale, ficaram mais caras. Nessa quarta-feira (10/12) foi aplicado um reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 7,7% nos valores das viagens, das classes econômica e executiva.

Na nova tabela de preços, o trecho Belo Horizonte–Cariacica saltou de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva. Na classe econômica, a passagem subiu de R$ 81 para R$ 87.

O aumento vale para todos os horários, inclusive para o trem noturno, que volta a circular em janeiro. A informação do aumento já havia sido divulgada pela Vale ainda em novembro.

Conforme a mineradora, a atualização atende aos parâmetros estabelecidos pela ANTT e tem como objetivo manter a sustentabilidade operacional e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Trem noturno de férias

A ferrovia, que começou a operar em 1904, conecta os dois estados em um percurso de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Cariacica e dura cerca de 13 horas e meia. A partir de 1º de janeiro de 2026, o serviço noturno volta a operar diariamente.

A frota possui carros executivos e econômicos, além de vagões-restaurante, lanchonete, gerador e cadeirante (destinado a pessoas com deficiência). Cada carro executivo tem capacidade para transportar 57 pessoas. Já os econômicos contam com 75 lugares.

Locais de embarque e horários


Sentido ES - MG

  • Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h
  • Fundão – 19h
  • Colatina – 20h26
  • Baixo Guandu – 21h12
  • Aimorés – 21h22
  • Resplendor – 22h03
  • Conselheiro Pena – 22h40
  • Governador Valadares – 23h57
  • Ipatinga – 1h55
  • Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15
  • Conexão Nova Era a Itabira – 3h35
  • Rio Piracicaba – 4h01
  • Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07
  • Belo Horizonte – 7h50

Sentido MG – ES

  • Belo Horizonte – 19h
  • Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 20h45
  • Rio Piracicaba – 21h51
  • Estação Desembargador Drumont (Nova Era ) – 22h34
  • Conexão Itabira – Nova Era – 21h
  • Ipatinga – 23h54
  • Governador Valadares – 1h49
  • Conselheiro Pena – 3h11
  • Resplendor – 3h49
  • Aimorés – 4h32
  • Baixo Guandu – 4h42
  • Colatina – 5h30
  • Fundão – 6h56
  • Pedro Nolasco (Cariacica) – 8h15

Tópicos relacionados:

reajuste trem trem-da-vale

