Trem que liga BH a Vitória tem reajuste nas tarifas; confira

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

As tarifas do trem de passageiros da estrada de ferro entre Minas Gerais e Espírito Santo, administrado pela mineradora Vale, ficaram mais caras. Nessa quarta-feira (10/12) foi aplicado um reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 7,7% nos valores das viagens, das classes econômica e executiva.

Na nova tabela de preços, o trecho Belo Horizonte–Cariacica saltou de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva. Na classe econômica, a passagem subiu de R$ 81 para R$ 87.

O aumento vale para todos os horários, inclusive para o trem noturno, que volta a circular em janeiro. A informação do aumento já havia sido divulgada pela Vale ainda em novembro.

Conforme a mineradora, a atualização atende aos parâmetros estabelecidos pela ANTT e tem como objetivo manter a sustentabilidade operacional e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Trem noturno de férias

A ferrovia, que começou a operar em 1904, conecta os dois estados em um percurso de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Cariacica e dura cerca de 13 horas e meia. A partir de 1º de janeiro de 2026, o serviço noturno volta a operar diariamente.

A frota possui carros executivos e econômicos, além de vagões-restaurante, lanchonete, gerador e cadeirante (destinado a pessoas com deficiência). Cada carro executivo tem capacidade para transportar 57 pessoas. Já os econômicos contam com 75 lugares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Locais de embarque e horários



Sentido ES - MG

Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h

Fundão – 19h

Colatina – 20h26

Baixo Guandu – 21h12

Aimorés – 21h22

Resplendor – 22h03

Conselheiro Pena – 22h40

Governador Valadares – 23h57

Ipatinga – 1h55

Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15

Conexão Nova Era a Itabira – 3h35

Rio Piracicaba – 4h01

Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07

Belo Horizonte – 7h50

Sentido MG – ES