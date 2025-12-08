Homem sentado em banco de praça é morto a tiros em Confins

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no Centro de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (8/12).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima estava sentada em um banco da Praça João Daher, na esquina com a Rua Maria Rodrigues, quando o atirador chegou em uma bicicleta e efetuou o ataque.

Informações preliminares da corporação dão conta que de o suspeito fugiu depois dos disparos. A vítima morreu no local.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local. Até o momento, o suspeito do crime não foi identificado, localizado ou preso. A motivação do crime também não foi esclarecida.

A ocorrência segue em andamento.