Homem sentado em banco de praça é morto a tiros em Confins

O suspeito fugiu de bicicleta depois do ataque. O caso foi registrado em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda (8)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/12/2025 20:52 - atualizado em 08/12/2025 20:53

Vítima estava sentada no banco de uma praça quando foi alvo dos disparos
Vítima estava sentada no banco de uma praça quando foi alvo dos disparos crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no Centro de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (8/12).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima estava sentada em um banco da Praça João Daher, na esquina com a Rua Maria Rodrigues, quando o atirador chegou em uma bicicleta e efetuou o ataque.

Informações preliminares da corporação dão conta que de o suspeito fugiu depois dos disparos. A vítima morreu no local. 

A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local. Até o momento, o suspeito do crime não foi identificado, localizado ou preso. A motivação do crime também não foi esclarecida.

A ocorrência segue em andamento.

