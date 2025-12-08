Assine
Previsão em BH: veja como fica o tempo neste feriado de 8 de dezembro

Céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva; máxima chega a 30°C

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/12/2025 08:14

Mais de 75% dos municípios mineiros estão sob alertas de climas extremos e opostos, oud e chuva intensa ou de baixa umidade
Previsão em Belo Horizonte para o feriado é de céu parcialmente nublado em pancadas de chuva e trovoadas isoladas crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A segunda-feira (8/12), feriado em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, começou com tempo fechado e nenhum um pouco propício para atividades ao ar livre em Belo Horizonte (MG). Para piorar, a previsão meteorológica indica que o clima não deve mudar ao longo do dia. Então, aqueles que querem curtir o feriado na capital mineira, recomenda-se levar sombrinha ou guarda-chuva ao sair. 

Segundo a Defesa Civil, o feriado é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no período da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,3°C, e a máxima prevista à tarde é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

Temperaturas mínimas por regional

  • Barreiro: 18,8°C, às 5h30
  • Centro-Sul: 17,3°C, às 4h
  • Oeste: 17,4°C, sensação de 17,8°C, às 6h
  • Pampulha: 19,1°C, sensação de 21,6°C, às 6h
  • Venda Nova: 19,8°C, às 4h

Previsão em MG

A previsão para esta segunda-feira (8/12) em Minas é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Mucuri e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva
isolada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima esperada é de 34ºC. 

