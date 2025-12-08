Previsão em BH: veja como fica o tempo neste feriado de 8 de dezembro

A segunda-feira (8/12), feriado em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, começou com tempo fechado e nenhum um pouco propício para atividades ao ar livre em Belo Horizonte (MG). Para piorar, a previsão meteorológica indica que o clima não deve mudar ao longo do dia. Então, aqueles que querem curtir o feriado na capital mineira, recomenda-se levar sombrinha ou guarda-chuva ao sair.

Segundo a Defesa Civil, o feriado é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no período da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,3°C, e a máxima prevista à tarde é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 18,8°C, às 5h30

18,8°C, às 5h30 Centro-Sul: 17,3°C, às 4h

17,3°C, às 4h Oeste: 17,4°C, sensação de 17,8°C, às 6h

17,4°C, sensação de 17,8°C, às 6h Pampulha: 19,1°C, sensação de 21,6°C, às 6h

19,1°C, sensação de 21,6°C, às 6h Venda Nova: 19,8°C, às 4h

Previsão em MG

A previsão para esta segunda-feira (8/12) em Minas é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Mucuri e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva

isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima esperada é de 34ºC.