CASO ALICE

‘Julgar inocentes seria matar a memória de Alice’, diz defesa de suspeitos

Garçons do bar Rei do Pastel foram denunciados por feminicídio. Alice Martins Alves morreu em 9 de novembro por consequências das agressões sofridas

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
05/12/2025 17:50 - atualizado em 05/12/2025 18:59

Alice foi espancada em 23 de outubro em local próximo ao cruzamento entre as Avenidas Getúlio Vargas e Contorno, no Bairro Savassi
Alice foi espancada em 23 de outubro em local próximo ao cruzamento entre as Avenidas Getúlio Vargas e Contorno, no Bairro Savassi

A advogada dos suspeitos de espancar Alice Martins Alves, de 33 anos, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), reafirmou a tese que os homens denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por feminicídio qualificado são inocentes.

A vítima, uma mulher trans, foi atacada em 23 de outubro depois de sair do bar Rei do Pastel sem pagar uma conta de R$ 22. Ela morreu 17 dias depois, em 9 de novembro, depois de ter o intestino perfurado por uma das três costelas quebradas durante as agressões. Na quarta-feira (3/12) a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a dupla.

Em entrevista ao Estado de Minas, Susan Santos, advogada dos suspeitos, afirmou que, apesar do fechamento do inquérito, a investigação não tem “certeza” da autoria das agressões contra Alice. A defensora afirmou, também, que os clientes não possuem aversão ao grupo trans e, uma prova disso, é que os dois trabalhavam “em uma região frequentada por todos os grupos”.

“As autorias que tentam imputar são circunstanciais. Depoimentos que foram mudados várias vezes para imputar aos meus clientes o crime horrendo”, disse.

Susan ainda explicou que os clientes, principalmente o mais velho, indicado pela Polícia Civil como comandante do crime, estão sendo perseguidos. A advogada enfatiza que a sociedade está culpando o homem, “principalmente” por ele ter passagem pelo sistema prisional.

“Os dois estão sofrendo muito com a inversão que a investigação tomou nas últimas semanas. Nós todos sentimos a dor do pai dela. Sabemos que é peculiar cuidar desse caso. Mas a população tem que entender que julgar inocentes seria matar a memória de Alice pela segunda vez”, afirmou Susan.

Indiciamento

De acordo com a delegada Iara França, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a motivação do crime foi mascarada por uma dívida da vítima de R$ 22.

No entanto, áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia. A delegada explica que, apesar disso, os homens foram indiciados por feminicídio, pela condição de gênero da vítima.

Os suspeitos, de 20 e 27 anos, trabalhavam no Rei do Pastel no dia dos fatos. As investigações constataram que o mais velho foi quem atendeu a vítima e comandou a perseguição e o ataque. O homem possui passagem por tentativa de roubo e consumo de drogas e foi demitido pelo estabelecimento, mas ainda fazia trabalhos de freelancer.

“Especialmente o autor mais velho teve uma atuação mais ativa. Ele comandou a ação perpetrada contra a Alice e comandava as agressões de forma mais ativa [...] Em vários momentos, ele se referiu à Alice pelo pronome masculino, e proferindo injúrias masculinas como safado e ladrão. Isso já dava a entender essa motivação transfóbica”, afirmou França.

Na época dos fatos, Alice demorou a procurar a polícia para registrar a ocorrência. Em um primeiro momento, durante o boletim confeccionado em 5 de novembro, a mulher trans afirmou que foi atacada por um homem e o identificou de maneira genérica como: branco, de cabelos pretos, usando camisa e calça escura.

O que disseram os suspeitos?

Os suspeitos já foram ouvidos pela Polícia Civil, na semana seguinte à morte de Alice. Durante o depoimento os homens confessaram que perseguiram a vítima, para cobrar a fatura não paga. No entanto, eles negaram que agrediram a mulher.

Segundo a delegada Iara França, os suspeitos, acompanhados de uma advogada, afirmam que ao abordarem a cliente, ela teria se jogado no chão e começado a se bater. Além disso, ela teria batido a própria cabeça no meio fio, quebrado o nariz, e tentado chutá-los.

A versão foi desmentida pelas investigações, já que nenhum dos dois tinha algum tipo de lesão e os ferimentos seriam difíceis de ser auto infringidos. Além disso, segundo a delegada, ambos estavam em uma “situação de superioridade não só numérica, mas de porte físico também" e Alice ficou, o tempo todo, muito amedrontada.

"Ela havia feito uso de bebida alcoólica, não conseguia compreender muito bem o que estava ocorrendo. Ela estava com uma bolsa, onde claramente aparecia o celular e a carteira, e esses dois garçons em momento nenhum pegaram esses R$ 22 na carteira, o interesse deles era realmente punir a Alice pela questão da identidade de gênero dela", reforçou Iara.

Durante as oitivas, conforme a PCMG, os autores reconheceram as próprias vozes nos áudios que foram captados nas proximidades do local. Questionada sobre se os clientes foram atrás de Alice, Susan Santos, advogada dos suspeitos, afirmou que a dupla correu até a cliente a mando do gerente do Rei do Pastel.

“Eles, a mando do gerente, foram cobrar. Mas não a espancaram, ou a chamaram de “ele”. E vendo que ela estava sob forte efeito de álcool, voltaram para o bar para recolher as mesas”, disse a representante legal.

No entanto, a alegação não bate com o depoimento do funcionário, que confirmou à polícia que nenhum garçom é orientado a perseguir clientes que não pagaram contas, para cobrá-los. Em sua fala, o homem também afirmou que o valor de faturas não pagas não são debitadas do salário dos garçons. Apesar disso, eles deixam de receber a gorjeta, de 10% do valor do consumo. No caso de Alice seria R$ 2,20.

O que disse o gerente?

Em sua oitiva, o gerente noturno da unidade do Rei do Pastel, que Alice estava antes de ser perseguida e espancada, afirmou que no dia do crime, por volta de 1h, um funcionário o procurou e disse que dois garçons estavam do outro lado da rua e que iria até o local buscá-los. Ao voltar, o funcionário afirmou que um dos colegas “discutiu” com uma cliente que saiu sem pagar.

Assim que recebeu a informação, o gerente perguntou qual a necessidade de ir atrás da cliente, já que isso nunca foi orientado por ele, ou por outra chefia do bar. Em resposta, o funcionário afirmou que “parecia” que a mulher havia se machucado. Ainda segundo a versão prestada à polícia, o homem ao ver que havia viaturas da Polícia Militar e do Samu no local, ficou mais “tranquilo”. E que não perguntou ao garçom qual teria sido o teor da discussão, uma vez que acreditou que a situação estava resolvida.

O que se sabe sobre o crime?

  • Alice esteve na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite de 22 de outubro
  • A mulher trans esteve em uma unidade do Bar Rei do Pastel e, por volta de 23 horas foi para outra unidade, a poucos metros de distância
  • No segundo bar, ela consumiu bebidas alcoólicas e foi embora, depois de 00h, sem pagar a conta de R$ 22
  • Assim que saiu, em direção a Avenida Getúlio Vargas, Alice foi perseguida por dois funcionários do bar
  • Eles a encurralaram na mesma avenida, próximo a esquina com a Rua Sergipe, e a cobraram a conta
  • Uma câmera de segurança gravou o momento que a mulher afirma que quitou o débito, mas é desacreditada pelos garçons
  • O equipamento de segurança flagrou o momento que a vítima começou a gritar por socorro, enquanto é ameaçada e agredida pelos homens
  • Alice pediu socorro 12 vezes
  • As agressões continuam por mais de 10 minutos e só param depois que um motoboy interveio ao crime
  • A Polícia Militar e o Samu chegam ao local e levam Alice até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul
  • Na unidade de saúde ela é medicada e liberada
  • Em 2 de novembro, Alice é novamente levada a um pronto atendimento onde constatam fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo
  • Em 8 de novembro, em nova internação, Alice é diagnosticada com perfuração no intestino
  • Em 9 de novembro, ela é submetida a uma cirurgia de emergência e morre por infecção generalizada

