Festival de Cultura da Roça de Gonçalves celebra a cultura do campo à mesa

Nas montanhas da Mantiqueira, Gonçalves, no Sul de Minas, se transforma em um território de sabores, encontros e memórias. Até 30 de novembro, o Festival de Gastronomia e Cultura da Roça chega à sua 10ª edição, reafirmando o protagonismo de quem cozinha, planta e transforma o território com as próprias mãos.

A programação percorre a memória, a arte e o futuro da comida. O evento é um retrato vivo da cultura regional — um encontro entre gerações, saberes e sabores. Criado para valorizar a cozinha da roça e seus protagonistas, o festival sempre foi um laboratório de identidade, onde o design, a tradição e a sustentabilidade se misturam no mesmo prato.

Neste ano, a curadoria amplia o diálogo entre ancestralidade e contemporaneidade, celebrando também o Dia da Consciência Negra e a herança afro-brasileira presente na formação da culinária mineira.

Entre os destaques, estão as participações de Heloisa Bacellar, Rodrigo Neiva, Daniela Salim, Felício Costa (Casa dos Cogumelos), Danilo Costa (Sabor sem Freio) e Mônica Dias, além de quituteiras e produtores da própria Gonçalves.

O evento também conta com a exposição ‘À Mesa’, dedicada ao design utilitário e à arte da hospitalidade, com obras de artistas locais na Galeria Gabinete de Curiosidades, e com uma programação musical e cultural que se espalha pelo Centro da cidade.

Mais de 30 produtores regionais integram o festival, entre eles Sítio Miralua, Oliq, Terras de Monã, Bendita Torra, Aflorar, Senhora das Especiarias, Vinícola Artesã, Casa Mantiva e Casa dos Cogumelos — representando a força da agricultura familiar, da economia criativa e da gastronomia de território.

Os restaurantes participantes são um retrato desse encontro entre roça e contemporaneidade. O Da Terra traz o Leitão à Pururuca do Zé; o Sabor sem Freio apresenta a Truta com Virado Encapotado; o Raiz de Bruma aposta em um Arroz Cremoso de Maniçoba com Carne de Lata e Molho de Cupuaçu; o Allora serve um Fettuccine de Cogumelos com Flores e Capuchinha; o Serrapasta prepara sua Lasanha Verde com Ragú de Frango Caipira. Os doces, como o Tiramissu Mineiro com Requeijão de Corte e o Pudim de Cachaça, trazem pratos especiais para o festival.

O livro de receitas "Quitutes de Gonçalves", com receitas tradicionais, também será lançado durante o festival para que os visitantes possam levar esses registros vivos da cultura da roça ara casa.

"O festival nasceu de forma simples, com cinco restaurantes da roça, conduzidos por quem cozinhava com o coração e com saberes passados de geração em geração. Hoje, muitas daquelas mulheres que iniciaram esse movimento — as quitandeiras e anciãs da cozinha — já não estão mais à frente das panelas, mas permanecem como inspiração. É um legado vivo: o festival cresce, se renova e segue honrando quem abriu o caminho e transformou a roça em cultura", afirma a organização do Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves.

O 10º Festival de Gastronomia e Cultura da Roça, ID no 17.681 pelo Edital 11/2024 – Política Nacional Aldir Blanc, é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Governo de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult MG). A organização é da Associação Pró-Turismo de Gonçalves (GonçalvesTur) e a produção da Rural Produtora.

Saiba mais: www.gastronomiagoncalves.com.br

Programação completa do festival

Clube Recreativo – Centro de Gonçalves

19/11 (quarta) – 19h Abertura oficial | 20h DJ Pablo Marques com Discos Voadores

20/11 (quinta) – 17h Roda com Diego Mouro, Rodrigo Neiva e Congada São Benedito | 20h Roda de Samba com Sindicato da Cachaça

21/11 (sexta) – 14h Família Ribeiro e convidados: Música & Poesia | 20h Samba na Serra

22/11 (sábado) – 14h Show Duo Fryvan | 20h DJ Mari Simonsen

23/11 (domingo) – 14h Os Ovnis

28/11 (sexta) – 14h Espetáculos do Grupo do Centro de Convivência | 20h Tião & Paulinho e Banda

29/11 (sábado) – 14h O Apanhador de Lampejos | 20h Sangra Reis

30/11 (domingo) – 13h Violas ao Entardecer: Índia Rubla & Vitor Carreiro / Cowboy & Companheiro

Praça Joaquim Alves Pinto – Cozinha em Roda

20/11 – Moamba de Galinha, com Rodrigo Neiva | O Futuro é a Roça, com Daniela Salim

21/11 – A Colher Mágica, com Virgínia Pinto Coelho | Rosca Doce da Ana Maria do Jaime, com Lazinha | Cozinhando com Felício Costa

22/11 – Guardar na Lata – Quitutes da Roça, com Helô Bacellar | Paçoca de Carne de Lata e Copa Lombo com Abacaxi e Mel, com Danilo Costa

23/11 – Broa de Fubá na Folha de Bananeira, com Maria José da Rosa

29/11 – Beliscão de Goiabada e Bolo de Milho com Roupa de Festa, com Mônica Dias

Além disso, haverá oficinas de arte, teatro, pintura, carimbos e contação de histórias durante todo o festival e atividades em estabelecimentos parceiros: Vivências e experiências em espaços como Aflora Slow Life, Casa dos Cogumelos, Vinícola Artesã, Bendita Torra, Cine Gonçalves e Gabinete de Curiosidades, que recebe a mostra À Mesa. (Iago Almeida/Especial para o EM)

