Onde encontrar pequi em Minas Gerais fora da época de festa

A Festa Nacional do Pequi movimenta o Norte de Minas, mas o término do evento não significa o fim do sabor. Para quem deseja apreciar o fruto símbolo do cerrado fora da safra, que geralmente ocorre entre os meses de outubro e fevereiro, a boa notícia é que diversos estabelecimentos e produtores da região garantem o acesso ao pequi durante todo o ano, mantendo viva a tradição gastronômica local.

O segredo para manter o pequi disponível está nas técnicas de conservação aprimoradas por famílias e cooperativas. O fruto é cozido e armazenado em conservas ou congelado logo após a colheita, preservando suas características de sabor, cor e textura. Essa prática permite que o principal ingrediente da culinária norte-mineira estrele pratos típicos em qualquer estação.

Onde encontrar o pequi o ano todo

Em Montes Claros, principal polo da região, restaurantes tradicionais mantêm pratos fixos em seus cardápios. O clássico arroz com pequi, o frango com pequi e quiabo e a carne de sol com purê de mandioca e pequi são facilmente encontrados. Esses locais costumam comprar o produto diretamente de agricultores familiares, garantindo qualidade e fomentando a economia local.

Para quem prefere cozinhar em casa, o Mercado Municipal de Montes Claros é uma parada obrigatória. As bancas oferecem o pequi em diversas versões: em conserva, congelado, em polpa e até na forma de licores e doces. Comprar nesses espaços é também uma oportunidade de conversar com vendedores e pegar dicas de preparo e receitas.

Além dos centros urbanos, é possível adquirir o fruto em cooperativas e associações de pequenos produtores rurais espalhadas por municípios como Januária, Japonvar e Mirabela. Muitas delas organizam a venda direta ao consumidor ou fornecem para empórios e supermercados, ampliando o alcance do produto com selo de origem e qualidade.

Dicas para comprar e consumir

Ao escolher o pequi em conserva, observe a aparência dos frutos, que devem estar inteiros e firmes, e a cor do líquido, que precisa ser claro. Evite potes com sinais de vazamento ou tampas estufadas, pois indicam problemas na conservação. Produtos artesanais de boa procedência costumam trazer informações sobre a data de fabricação e validade no rótulo.

Para o pequi congelado, o ideal é que o descongelamento seja feito lentamente, dentro da geladeira. Isso ajuda a manter a textura do fruto. Uma vez descongelado, ele deve ser utilizado em até 24 horas e não pode ser congelado novamente. Ele é versátil e pode ser usado nos mesmos pratos que o fruto fresco, garantindo o sabor autêntico do cerrado à sua mesa.

Cuidado ao manusear e comer

É fundamental lembrar que o pequi não deve ser mordido. O fruto possui uma camada de espinhos finos sob a polpa amarela, que podem causar ferimentos sérios na boca e na garganta. A maneira correta de consumi-lo é "roer" a polpa com cuidado, raspando-a com os dentes até que os espinhos se tornem visíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.