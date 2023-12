Um homem precisou ser hospitalizado em Caldas Novas (GO), na última quarta-feira (13/12), após morder um pequi e ter sua língua perfurada pelos espinhos da fruta. Identificado nas redes sociais como Dellano Cruz, o jovem informou que não conhecia a fruta antes de mordê-la e que não sabia sobre os espinhos.

O caso foi registrado com uma série de vídeos, publicadas por Dellano e seu amigo, que estava presente durante o ocorrido, no Instagram. Nas imagens, divulgadas por várias páginas de entretenimento, é possível ver o momento em que os homens chamam os funcionários do restaurante para questionar que fruta seria aquela que havia machucado a língua de um deles.

Um dos trabalhadores informa que o rapaz precisaria ser hospitalizado, uma vez que os espinhos do pequi são muito pequenos e não seria possível removê-los de outra maneira. Dellano ainda tenta retirá-los com uma pinça de sobrancelhas, mas acaba indo até a unidade de pronto atendimento mais próxima do estabelecimento.

No Instagram, Dellano apelidou os acontecimentos como “saga do pequi” e, em um dos vídeos que repercutiram em outros perfis, se explicou diante de comentários negativos: “Pessoal, deixando claro que eu amei o pequi, apenas me empolguei e esqueci o lance dos espinhos. Bom é que agora aprendi a comer do jeito certo e também serve para lembrar a todo mundo que o 'trem é bão', mas tem que roer sem deixar chegar no caroço”.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata