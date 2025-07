Festival gastronômico realiza 6ª edição em cidade do interior de Minas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Aulas práticas, comidas feitas por chefs renomados e muita interação são alguns dos grandes diferenciais do Fartura, plataforma gastronômica que não apenas alcançou sucesso no Brasil, como vem conquistando terras do outro lado do Oceano Atlântico – com festivais realizados em Portugal. Desde 2012, a Fartura promove, acima de tudo, união entre chefs e cozinheiros e o público amante da gastronomia.

A temporada de 2025 estreia nesta sexta-feira (11/7), na edição do Festival Fartura realizada na cidade de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. O evento acontece na Praça do Rosário durante todo o fim de semana (11 a 13/7).

O espaço Restaurante é onde nomes importantes da gastronomia servem seus preparos. Nesta edição, Yves Saliba, do Odoyá, Pastaio e Per Lui; Janjão, do Alcici Cozinha Árabe; Marina Leite, do Casulo (de Lapinha da Serra); Naiara Faria, do La Palma; João Paulo, da Pizzaria Monte Castelo (em Conceição do Mato Dentro); Cristiano Seabra, do Sr. Pork Embutidos e Defumados (de Conceição do Mato Dentro) e Vania de Queiroz, do Di Angu (em Conceição do Mato Dentro), serão responsáveis pelas delícias que o público vai poder degustar.

Cozinha é conhecimento

A madrinha desta edição é a chef Irina Cordeiro Divulgação

Quem ama gastronomia não come apenas; também estuda – e muito. Por isso, o festival promove a Cozinha Ao Vivo, onde pratos são preparados para todos verem, com chefs e personalidades da gastronomia mineira. Os nomes confirmados para essa parte da programação são: Irina Cordeiro, do Cuscuz da Irina e Irina Restaurante (São Paulo, SP); Carol Fadel, do Matula; Jana Barrozo, do Cabernet Butiquim e Rex Bibendi Restaurante; Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis; Yves Saliba, do Per Lui com José Ricardo Ozólio, da Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro (APAQS); e Carol Daher, curadora Fartura Brasil e Associação das Moradoras do Rosário, de Conceição do Mato Dentro.

O Espaço Conhecimento, outra área do festival, vai reunir outros chefs, além de Henrique Gilberto, Irina Cordeiro e José Ricardo Ozólio, para aulas gratuitas. Aline Pires, do Instituto de Permacultura e Educação para Sustentabilidade (IPES) de Conceição do Mato Dentro; Aline Soares, Judite Comida de Vó; Lurdinha Majó, do Pastel Mato Dentro (Conceição do Mato Dentro); e Maria Clara Magalhães, do Matula.

Irina Cordeiro, que vai participar de diversas atividades, é uma convidada especial deste ano e foi escolhida como madrinha desta edição. Natural do Rio Grande do Norte, a chef já conquistou o terceiro lugar no Masterchef Profissionais em 2017 e comanda duas casas em São Paulo.

O evento também conta com uma programação artística e musical que agrada diversos perfis.

Abre alas

A edição de Conceição do Mato Dentro marca o início do calendário da Fartura no Brasil em 2025. Em agosto, são mais dois festivais. No começo do mês, mais especificamente nos dias 2 e 3 de agosto, o Fartura chega ao Serro com o Festival Dona Lucinha.

No fim do mesmo mês, entre os dias 22 e 31, será realizada a 28ª edição do tradicional Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, o primeiro festival gastronômico do Brasil.

Serviço

Festival Fartura Conceição do Mato Dentro

Sexta-feira a domingo

Largo do Rosário, Conceição do Mato Dentro

Entrada franca



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata