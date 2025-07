Confira a agenda gastronômica do fim de semana (11 a 13/7) em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Vinho, pastel, tapas espanhóis, preparos na brasa e comidas típicas juninas. Tudo isso é um pouco do que Belo Horizonte vai receber neste fim de semana agitado e ideal para agradar a todos. Se interessou? Então descubra abaixo qual é o evento gastronômico perfeito para você curtir e se deliciar.

Minas com São Paulo

A chef Bruna Martins é referência da gastronomia belo-horizontina Daniel Iglesias/ Divulgação

Imagine a harmonização perfeita de pratos com vinhos. Pensando nisso, a chef Bruna Martins, dos restaurantes Florestal, Gata Gorda e Birosca S2, convidou as sommelières Cassia Campos e Daniela Bravin, do SEDE 261, bar de vinhos de São Paulo, para dois dias especiais.

A programação começou nesta sexta (11/7), com uma noite de tapas e vinhos espanhóis no Gata Gorda, na Savassi (das 18h às 21h), chamada “Tapa e Taça”. No sábado (12/7), Bruna levará a dupla até o Florestal, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH, onde vai acontecer o “Brasa e Taça”, no horário do almoço (das 12h às 15h).

Serviço



Tapa e Taça no Gata Gorda

Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários

Sexta, das 18h às 21h

Brasa e Taça no Florestal

Avenida Assis Chateaubriand, 176, Floresta

Sábado, das 12h às 15h

Combinação perfeita

Vinho e jazz são as atrações principais de festival gratuito que acontece no shopping Minascasa, no Bairro União, na Região Nordeste de BH. O evento será realizado no sábado (12/7), das 16h às 22h.

Além de muitas opções de taças a partir de R$ 20, o Festival de Inverno vai contar com cinco estações de gastronomia com opções como pizzas e calzones, risotos e nhoques, empanadas, espetinhos e queijos premiados.





Serviço



Avenida Cristiano Machado, 3.411, Ipiranga (Shopping Minascasa)

Sábado, das 16h às 22h

Entrada franca mediante retirada de ingressos pelo Sympla

Ainda tem arraiá!

Arraiá do Picco vai contar com inúmeras comidas típicas BS Fotografia? Divulgação

Junho já passou, mas os arraiás ainda não acabaram. No sábado, o Picco Sky Bar & Food, no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira, que conta com uma vista privilegiada de BH, vai realizar sua festa junina. A partir das 14h, comidas típicas serão servidas, como caldos, milho, pipoca, pastel, espetinho e hot-dog.

Serviço



Arraiá no Picco

Sábado, a partir das 14h

Ingressos disponíveis pelo link



Vinho e gastronomia



Para quem quiser curtir bons vinhos e um cardápio especial ao ar livre, o Vinho na Praça é o programa perfeito. As atrações gastronômicas do evento gratuito são variadas, com opção de tábua de frios, arroz socarrat, empanadas argentinas, queijos premiados, sushis, espetinhos, batata frita, coxinha, hambúrguer, pizza etc.

A carta de vinhos também é diversa e engloba diferentes tipos e países produtores.



Serviço



Sábado, a partir das 14h

Praça JK, Sion

Ingressos gratuitos mediante retirada pelo link







Para os amantes de pastel

Festival no Mercado de Origem honra paixão nacional: os pastéis BS Fotografia/ Divulgação

Já pensou em um evento especial de pastéis? Pois é, o Mercado de Origem vai receber, pela segunda vez, o Festival de Pastel. Os sabores oferecidos são diversos, com destaque para o camarão cremoso, vegetariano com temperos indianos, carne moída com batata e doce de leite com queijo.

O festival vai oferecer até mesmo pastel de hambúrguer e outras opções com recheio à escolha do cliente.

Serviço

Rua Adriano Chaves e Matos, 447 Olhos d'Água

Sábado e domingo, das 10h às 20h

Entrada Franca

