Bar de BH terá carne e chope para comemorar o Dia Mundial do Rock

No próximo domingo (13/7), BH terá uma verdadeira celebração do rock’n’roll com tempero bem mineiro. O projeto Arquibancada do Rock, promovido pelo Porks - Porco & Chope Castelo, na região da Pampulha, convida os amantes do estilo musical a comemorarem o Dia Mundial do Rock com muita música ao vivo, cerveja gelada e um cardápio irresistível à base de carne suína. E o melhor: com entrada gratuita e direito a chope de cortesia para quem chegar vestido a caráter.

A homenagem ao rock ocorre a partir das 15h e promete transformar o tradicional domingo em um evento memorável. A banda Ca$h, anfitriã do projeto e veterana da cena roqueira de BH, sobe ao palco com um repertório que mescla clássicos e sucessos modernos, indo de Foo Fighters a The Killers, de Coldplay a Pearl Jam, sem deixar de lado lendas como Beatles, Stones e AC/DC.

A festa ainda conta com o show do cantor João Guimarães, que traz sua própria leitura do rock nacional e internacional, e flash tattoos para quem quiser eternizar o dia na pele. E atenção: quem for ao evento vestindo a camiseta de sua banda preferida leva um chope pilsen 300ml na faixa, limitado a um por CPF.

O evento faz parte do Circuito do Rock Porks, que será realizado nas cinco unidades da rede em Belo Horizonte, cada uma com uma proposta musical diferente. No Castelo, o foco está na "Arquibancada do Rock", enquanto a Savassi recebe o "Esquina do Rock", o Casarão aposta no "Acústico" e a Praça Tiradentes vira ponto de encontro da "Praça do Rock". Todos os projetos são mensais e se dedicam a trazer o melhor da cena musical local, com tributos e apresentações ao vivo.

Além da programação especial do Dia do Rock, o Porks apresenta mais uma novidade. No dia 20 de julho, estreia o Domingão da Charlie, um tributo especial ao icônico Acústico MTV da banda Charlie Brown Jr., apresentado pelo grupo Charlie BH, na versão acústica. Será mais uma chance de curtir o domingo com muito som, chope e vibe nostálgica.

Com um modelo de negócio moderno, o bar se firmou como um dos queridinhos do público jovem. Segundo o fundador José Araújo Netto, a proposta é democratizar o acesso a uma gastronomia de qualidade com preços acessíveis. No cardápio, estrelas como o Porks Bacon Burger, o Pernil Municipal e o Pork Burrito dividem espaço com petiscos criativos como a Porkspóca e o famoso Torresmo de Tira.

Para garantir lugar nessa celebração do rock, a dica é chegar cedo ou reservar mesa pelo Instagram @porkscastelo. O couvert artístico é opcional, a entrada é gratuita e o som, garantido.

