ReGIÃO OESTE

Energia volta parcialmente no Estoril, mas Barão continua interditada

Acidente envolvendo carreta na manhã desta quarta-feira deixou bairro sem luz e causou caos no trânsito

Alexandre Carneiro
Alexandre Carneiro
Repórter
15/10/2025 23:57

O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10)
O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que conseguiu restituir a distribuição de eletricidade para parte dos imóveis do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, porém, 47 clientes permanecem no escuro.

A região ficou sem luz na manhã desta quarta-feira (15/10), quando uma carreta atingiu a fiação e derrubou quatro postes de energia na Avenida Barão Homem de Melo, entre a Avenida Mário Werneck e a Avenida Raja Gabaglia. A previsão da Cemig é que a distribuição de eletricidade seja inteiramente restabelecida durante a madrugada desta quinta-feira (16/10).

Apesar dos reparos em parte da rede, o trânsito nos dois sentidos da Avenida Barão Homem de Melo permanecia interditado no final da noite desta quarta-feira. O tráfego de veículos foi desviado para a Avenida Raja Gabaglia.

