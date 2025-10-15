Energia volta parcialmente no Estoril, mas Barão continua interditada

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que conseguiu restituir a distribuição de eletricidade para parte dos imóveis do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, porém, 47 clientes permanecem no escuro.

A região ficou sem luz na manhã desta quarta-feira (15/10), quando uma carreta atingiu a fiação e derrubou quatro postes de energia na Avenida Barão Homem de Melo, entre a Avenida Mário Werneck e a Avenida Raja Gabaglia. A previsão da Cemig é que a distribuição de eletricidade seja inteiramente restabelecida durante a madrugada desta quinta-feira (16/10).

Apesar dos reparos em parte da rede, o trânsito nos dois sentidos da Avenida Barão Homem de Melo permanecia interditado no final da noite desta quarta-feira. O tráfego de veículos foi desviado para a Avenida Raja Gabaglia.