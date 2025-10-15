BH: comerciantes relatam impactos da queda de postes em avenida

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A queda de três postes no cruzamento das avenidas Barão Homem de Melo e Mário Werneck, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, afetou o comércio da região devido a falta de energia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (15/10), danificou a rede elétrica, deixou pelo menos 300 residências e lojas sem luz, e interditou o trânsito na rotatória. O Estado de Minas esteve no local e conversou com funcionários do estabelecimentos locais, que relataram o caos.

Sheila Santos é gerente de um restaurante self service e contou que o acidente aconteceu bem na hora em que estava abrindo. Segundo ela, a quantidade de clientes diminuiu, já que as empresas próximas à região foram impactadas e ficaram sem luz.

"As lojas liberaram os funcionários. No restaurante, o impacto maior foram os gelados. O picolé vai derreter. Os clientes que estiveram aqui e não reclamaram que estava escuro porque a comida estava quentinha, porque aqui é a gás", disse. A gerente ainda comentou que, por volta das 11h, escutaram a carreta que derrubou os postes passando na rua.

"Começou a piscar e teve uma queda de energia. Agora, vamos transferir os alimentos para a unidade do restaurante no Barro Preto e tentar funcionar amanhã, porque a gente não sabe se vai voltar a energia ou não", lamentou.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados. Devido à complexidade dos reparos, a concessionária estima que o restabelecimento da energia aconteça no início da noite de hoje.

Marlon Gonçalves é funcionário de uma concessionária de motos em frente ao local do acidente e relatou que o transformador de energia que atende a loja está funcionando, mas devido à queda de um fio de alta tensão, a Cemig desligou a energia da região, o que afetou o quarteirão inteiro.

"Como hoje todo serviço praticamente precisa de computador estamos com o serviço todo parado. A oficina, que também depende de energia para descer e subir o compressor, teve de ser paralisada", descreveu.

A gerente do restaurante, Sheila Santos, afirmou que os alimentos congelados serão transferidos de unidade Leandro Couri/EM/D.A Press

Ele afirmou que os vendedores foram dispensados e a empresa precisou entrar em contato com alguns clientes para reagendar alguns serviços. "Todos os acessos para a loja estão fechados, não tem nenhuma forma de chegar aqui na loja. Os bombeiros e a Cemig comunicaram que até a noite eles sobem os postes, mas em relação aos cabos de telefonia pode ser que demore mais", alegou.

Trabalho em casa

Suelen Almeida é funcionária de uma empresa de engenharia, também localizada no cruzamento, e contou que não estava trabalhando no momento da queda.

"Os funcionários foram avisados que vão precisar trabalhar de casa porque não sabemos a previsão de retorno da energia", destacou. Ela ainda afirmou que esteve na empresa para buscar o computador para o homeoffice.

O acidente

Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação da avenida. Segundo informações de moradores, um transformador pegou fogo após a queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h30 para atender a uma ocorrência de risco de eletrocussão. “Isolamos a área para evitar riscos aos transeuntes e ao motorista”, afirmou o tenente Rodolfo Finamore.

Leia Mais Carreta derruba postes em avenida de BH e região fica sem energia Corpo de homem que caiu no Arrudas e sumiu por sete dias é sepultado Mortes por febre maculosa em Minas neste ano ultrapassam os números de 2024

Após o corte de energia, as equipes iniciaram o aterramento, procedimento necessário para eliminar o risco de eletrocussão. “Ainda há risco eletrocussão, pois a Cemig precisa desenergizar toda a área próxima ao local do acidente, por isso esse aterramento leva mais tempo”, explicou o tenente. A queda das estruturas causou a interrupção do abastecimento de energia nas residências de cerca de 300 clientes.

Na foto, Suelen Almeida. Ela terá que trabalhar de casa Leandro Couri/EM/D.A Press

Trânsito

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH comunicou que o cruzamento está interditado nos dois sentidos. Agentes da BHTrans atuam no local, monitorando o trânsito e a circulação dos veículos. Veja as mudanças:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia