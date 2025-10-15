BH: comerciantes relatam impactos da queda de postes em avenida
Uma carreta derrubou três postes ao esbarrar em fios elétricos na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste de BH, nesta quarta-feira (15/10)
A queda de três postes no cruzamento das avenidas Barão Homem de Melo e Mário Werneck, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, afetou o comércio da região devido a falta de energia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (15/10), danificou a rede elétrica, deixou pelo menos 300 residências e lojas sem luz, e interditou o trânsito na rotatória. O Estado de Minas esteve no local e conversou com funcionários do estabelecimentos locais, que relataram o caos.
Sheila Santos é gerente de um restaurante self service e contou que o acidente aconteceu bem na hora em que estava abrindo. Segundo ela, a quantidade de clientes diminuiu, já que as empresas próximas à região foram impactadas e ficaram sem luz.
"As lojas liberaram os funcionários. No restaurante, o impacto maior foram os gelados. O picolé vai derreter. Os clientes que estiveram aqui e não reclamaram que estava escuro porque a comida estava quentinha, porque aqui é a gás", disse. A gerente ainda comentou que, por volta das 11h, escutaram a carreta que derrubou os postes passando na rua.
"Começou a piscar e teve uma queda de energia. Agora, vamos transferir os alimentos para a unidade do restaurante no Barro Preto e tentar funcionar amanhã, porque a gente não sabe se vai voltar a energia ou não", lamentou.
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados. Devido à complexidade dos reparos, a concessionária estima que o restabelecimento da energia aconteça no início da noite de hoje.
Marlon Gonçalves é funcionário de uma concessionária de motos em frente ao local do acidente e relatou que o transformador de energia que atende a loja está funcionando, mas devido à queda de um fio de alta tensão, a Cemig desligou a energia da região, o que afetou o quarteirão inteiro.
"Como hoje todo serviço praticamente precisa de computador estamos com o serviço todo parado. A oficina, que também depende de energia para descer e subir o compressor, teve de ser paralisada", descreveu.
Ele afirmou que os vendedores foram dispensados e a empresa precisou entrar em contato com alguns clientes para reagendar alguns serviços. "Todos os acessos para a loja estão fechados, não tem nenhuma forma de chegar aqui na loja. Os bombeiros e a Cemig comunicaram que até a noite eles sobem os postes, mas em relação aos cabos de telefonia pode ser que demore mais", alegou.
Trabalho em casa
Suelen Almeida é funcionária de uma empresa de engenharia, também localizada no cruzamento, e contou que não estava trabalhando no momento da queda.
"Os funcionários foram avisados que vão precisar trabalhar de casa porque não sabemos a previsão de retorno da energia", destacou. Ela ainda afirmou que esteve na empresa para buscar o computador para o homeoffice.
O acidente
Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação da avenida. Segundo informações de moradores, um transformador pegou fogo após a queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h30 para atender a uma ocorrência de risco de eletrocussão. “Isolamos a área para evitar riscos aos transeuntes e ao motorista”, afirmou o tenente Rodolfo Finamore.
Após o corte de energia, as equipes iniciaram o aterramento, procedimento necessário para eliminar o risco de eletrocussão. “Ainda há risco eletrocussão, pois a Cemig precisa desenergizar toda a área próxima ao local do acidente, por isso esse aterramento leva mais tempo”, explicou o tenente. A queda das estruturas causou a interrupção do abastecimento de energia nas residências de cerca de 300 clientes.
Trânsito
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH comunicou que o cruzamento está interditado nos dois sentidos. Agentes da BHTrans atuam no local, monitorando o trânsito e a circulação dos veículos. Veja as mudanças:
- Para quem trafega pela Av. Raja Gabaglia, sentido Centro/BH Shopping, e deseja seguir para o Bairro Buritis, deve acessar a Rua José Rodrigues Pereira;
- Para os motoristas que estiverem circulando pela Av. Raja Gabaglia, sentido BH Shopping/bairro Buritis, devem convergir à esquerda na Av. Raja Gabáglia e acessar a Rua José Rodrigues Pereira. Este acesso está sendo realizado operacionalmente e com a presença dos agentes da BHTrans;
- Os condutores que estiverem seguindo pela Av. Barão Homem de Melo, no sentido BH Shopping, devem utilizar as entradas para o Bairro Buritis e, depois, seguir pela Rua José Rodrigues Pereira. Outra opção é a Av. Barão Homem de Melo, Rua Paulo Freire de Araújo e Av. Raja Gabaglia.