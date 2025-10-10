Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

BH: após incêndio, casas são interditadas e moradores ficam desalojados

As chamas atingiram seis imóveis, dos quais três oferecem risco à segurança dos moradores, que foram temporariamente acolhidos por familiares

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
AC
Alexandre Carneiro
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
10/10/2025 19:08

compartilhe

SIGA
x
Segundo testemunhas, o fogo teria começado na edificação comercial, e rapidamente se espalhou para as residências vizinhas
Segundo testemunhas, o fogo teria começado em um ferro-velho e rapidamente se espalhado para as residências vizinhas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

incêndio que ocorreu na manhã desta sexta-feira (10/10), no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira, atingiu um total de seis residências. Desse total, três imóveis precisaram ser interditados devido à extensão dos danos causados pelas chamas. As informações são da Defesa Civil de Belo Horizonte. 

A interdição das casas deixou sete moradores desalojados, que foram temporariamente acolhidos por familiares. Os responsáveis foram notificados pela Defesa Civil a manter o isolamento e a adotar as medidas necessárias para a recuperação dos imóveis.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, três famílias receberam ajuda humanitária: foram disponibilizadas três cestas básicas, seis kits dormitório (compostos por lençóis, colchões e cobertores) e 30 telhas para a cobertura emergencial dos imóveis atingidos.

Leia Mais

Além disso, foram distribuídas 70 marmitas no almoço, e a entrega de outras 50 refeições está prevista para o período noturno. O local atingido está situado entre a Rua Ana Carolina e a Avenida Teresa Cristina.

Incêndio começou em ferro-velho

De acordo com informações dos moradores, o fogo teria começado em um ferro-velho e se alastrado por um conglomerado de casas, causando pânico entre os moradores. Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o estabelecimento não tem alvará de localização e funcionamento. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a evacuação foi iniciada por militares da Polícia. Momentos depois, os bombeiros chegaram e continuaram a remoção de pessoas e animais. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Tópicos relacionados:

bairro civil defesa defesa-civil gerais incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay