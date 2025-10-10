BH: após incêndio, casas são interditadas e moradores ficam desalojados

O incêndio que ocorreu na manhã desta sexta-feira (10/10), no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira, atingiu um total de seis residências. Desse total, três imóveis precisaram ser interditados devido à extensão dos danos causados pelas chamas. As informações são da Defesa Civil de Belo Horizonte.



A interdição das casas deixou sete moradores desalojados, que foram temporariamente acolhidos por familiares. Os responsáveis foram notificados pela Defesa Civil a manter o isolamento e a adotar as medidas necessárias para a recuperação dos imóveis.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, três famílias receberam ajuda humanitária: foram disponibilizadas três cestas básicas, seis kits dormitório (compostos por lençóis, colchões e cobertores) e 30 telhas para a cobertura emergencial dos imóveis atingidos.

Além disso, foram distribuídas 70 marmitas no almoço, e a entrega de outras 50 refeições está prevista para o período noturno. O local atingido está situado entre a Rua Ana Carolina e a Avenida Teresa Cristina.

Incêndio começou em ferro-velho

De acordo com informações dos moradores, o fogo teria começado em um ferro-velho e se alastrado por um conglomerado de casas, causando pânico entre os moradores. Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o estabelecimento não tem alvará de localização e funcionamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a evacuação foi iniciada por militares da Polícia. Momentos depois, os bombeiros chegaram e continuaram a remoção de pessoas e animais. Felizmente, ninguém ficou ferido.