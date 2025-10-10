Vai chover nesta sexta-feira (10/10)? Confira a previsão
Previsão meteorológica indica que o dia será de temperaturas amenas em Belo Horizonte; veja como fica o tempo em Minas Gerais
compartilheSIGA
Belo Horizonte pode registrar chuva com trovoadas nesta sexta-feira (10/10), segundo a previsão meteorológica. De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações devem ocorrer à tarde.
Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 15,1°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 3,4°C.
Leia Mais
A previsão indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 45% na capital.
A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.
O que fazer em caso de chuva?
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Menores temperaturas por regional em 10/10
- Barreiro: 16,6 °C, às 5h25.
- Centro-Sul: 15,9 °C, às 5h30.
- Oeste: 15,1 °C, com sensação térmica de 3,4 °C, às 6h.
- Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h.
- Venda Nova: 18,7 °C às 5h15.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a parte central e oeste de Minas Gerais podem ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas, devido ao vento e a umidade em médios níveis da atmosfera. Apesar de precipitações, outras áreas do estado apresentam baixos índices de umidade do ar, à tarde, como as regiões Noroeste e Norte.
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Norte e Noroeste. Há possibilidade de chuva nas regiões Central e Rio Doce.
Qual a previsão para outubro?
O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.