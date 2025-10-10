Vai chover nesta sexta-feira (10/10)? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte pode registrar chuva com trovoadas nesta sexta-feira (10/10), segundo a previsão meteorológica. De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações devem ocorrer à tarde.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 15,1°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 3,4°C.

A previsão indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 45% na capital.

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

O que fazer em caso de chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Menores temperaturas por regional em 10/10

Barreiro: 16,6 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 15,9 °C, às 5h30.

Oeste: 15,1 °C, com sensação térmica de 3,4 °C, às 6h.

Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 18,7 °C às 5h15.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a parte central e oeste de Minas Gerais podem ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas, devido ao vento e a umidade em médios níveis da atmosfera. Apesar de precipitações, outras áreas do estado apresentam baixos índices de umidade do ar, à tarde, como as regiões Noroeste e Norte.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Norte e Noroeste. Há possibilidade de chuva nas regiões Central e Rio Doce.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

