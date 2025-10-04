MG: município vive capítulo de formação profissional na era pós-mineração

O município de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), localizada na Região Central do estado, recebe novidades para a educação profissional. Nessa sexta-feira (3/10), a Prefeitura Municipal inaugurou o SENAI Lab e a reforma do prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), simbolizando o compromisso do município com a inovação, educação e construção de um cenário pós-mineração sustentável.

Os projetos foram possíveis em uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Obras, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e o Senai. Há 15 anos, o Serviço forma profissionais e contribui para o avanço industrial da cidade.

O laboratório foi instalado no Centro de Formação Profissional José Fernando Coura, localizado na Rua Januária do bairro Guanabara. Segundo o governo municipal, o espaço foi equipado com tecnologias de última geração, em ambientes colaborativos e criativos viabilizados por meio de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Sistema FIEMG.

José Fernando Coura, industrial mineiro, recebeu uma homenagem em reconhecimento pelas contribuições ao setor mineral, à indústria mineira e à educação profissional Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo

José Fernando Coura, industrial mineiro, recebeu uma homenagem durante a solenidade. Conforme a prefeitura, ele foi reconhecido pelas contribuições ao setor mineral, à indústria mineira e à educação profissional. A entrega foi feita pelo prefeito Nozinho e pelo secretário Gabriel Quintão.

José Fernando Coura recebeu uma homenagem do prefeito Nozinho e do secretário Gabriel Quintão Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo

Novas oportunidades

Na cerimônia de inauguração, o prefeito Raimundo Nonato de Barcelos (Nozinho) destacou que a cidade “vive um novo tempo”. “O SENAI Lab é mais do que um espaço moderno — é um convite para que nossos jovens, trabalhadores e empreendedores construam oportunidades aqui. Estamos diversificando nossa economia com responsabilidade e preparando nossa população para os desafios do amanhã,” afirmou.

Segundo Nozinho, o município segue firme na construção de um futuro sustentável. “Cada passo dado hoje é uma semente plantada para as próximas gerações. Nosso compromisso é transformar oportunidades em resultados e garantir que São Gonçalo continue avançando com planejamento, educação e inovação,” concluiu o prefeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gabriel Quintão, o laboratório marca a união entre tecnologia, empreendedorismo e inovação “como pilares para fortalecer São Gonçalo no cenário pós-mineração”, afirmou. Na visão dele, o local é ideal para transformar ideias em soluções e negócios.