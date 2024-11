O SENAI oferece soluções que vão da iniciação profissional à especialização, que acompanham as principais tendências do setor

Desde sua fundação, em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tornou-se uma peça-chave para a indústria mineira. Mais que uma instituição de ensino, o SENAI é a maior rede de educação profissional da América Latina, com mais de 73 milhões de profissionais qualificados em 28 áreas industriais.



Administrado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), o SENAI é reconhecido por seu compromisso com a formação técnica, a inovação e o desenvolvimento de soluções que transformam o mercado industrial mineiro. Hoje, pequenas, médias e grandes empresas encontram no SENAI um parceiro estratégico para enfrentar desafios de um mercado em constante evolução.



O SENAI em Minas não apenas qualifica profissionais; ele acompanha as mudanças da indústria, oferecendo cursos que respondem às novas exigências do setor produtivo e promovem a atualização constante dos trabalhadores. A instituição tem soluções que vão da iniciação profissional à especialização, com opções voltadas para ampliação, complementação e atualização das competências profissionais, atendendo àqueles que precisam se adaptar a novas tecnologias e modelos de gestão.



Para quem quer entender como estudar no SENAI, o site da instituição oferece um guia detalhado dos cursos e modalidades disponíveis.



Com soluções pensadas para preparar o trabalhador mineiro para um mercado dinâmico, garantindo uma inserção ou reposicionamento qualificado na indústria e contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiência industrial. Dessa forma, o SENAI MG se destaca como um vetor de desenvolvimento tanto para os profissionais quanto para o setor produtivo.



SENAI 4.0: soluções tecnológicas



Com o avanço da digitalização e a transformação trazida pela chamada “Indústria 4.0”, a FIEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, lançou o Senai 4.0, um projeto que visa ajudar as empresas a modernizarem seus processos, auxiliando na adoção de tecnologias avançadas que não apenas otimizam a produção e reduzem custos, mas também impulsionam a competitividade e preparam as indústrias para o futuro.



A rede conta com 66 unidades fixas, 15 móveis e 14 unidades voltadas especificamente para a Indústria 4.0, permitindo que empresas e profissionais interajam diretamente com tecnologias de ponta.



O SENAI Lab é um importante centro de tecnologia e transformação digital Sebastião Jacinto Jr./FIEMG

Em áreas como automação, inteligência artificial e internet das coisas (IoT), o SENAI MG oferece suporte para que a indústria mineira avance na transformação digital e alcance novos níveis de inovação e produtividade.



O SENAI também está à frente quando o assunto é pesquisa aplicada e desenvolvimento de soluções sob medida para a indústria. Por meio de sua rede de Institutos de Tecnologia e Inovação, a instituição oferece consultorias e serviços especializados que se adaptam às necessidades de cada empresa, promovendo desde a melhoria de processos até o desenvolvimento de novos produtos.



O SENAI 4.0 é um projeto que impulsiona a competitividade e prepara as indústrias para o futuro Sebastião Jacinto Jr./FIEMG

Ecossistema de apoio à indústria mineira



A atuação do SENAI MG é ainda fortalecida por sua integração ao ecossistema industrial representado pela FIEMG e instituições parceiras como o Serviço Social da Indústria (SESI MG), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG).



A FIEMG representa o setor industrial mineiro há mais de 90 anos, promovendo a defesa dos interesses industriais e garantindo que a indústria em Minas se desenvolva de forma sustentável e competitiva. O SESI MG, por sua vez, é um dos principais parceiros do SENAI MG, oferecendo serviços de saúde, educação e qualidade de vida para os trabalhadores da indústria em todo o estado. Já o IEL promove a interação entre empresas e centros de conhecimento, impulsionando a inovação. E a CIEMG reforça o associativismo e a representatividade empresarial, atuando para que as indústrias de Minas Gerais se fortaleçam e tenham um papel relevante na economia nacional e internacional.



Esses institutos fornecem acesso a um time de especialistas qualificados e a infraestrutura necessária para apoiar empresas mineiras na implementação de tecnologias emergentes. As consultorias do SENAI MG permitem que as empresas avaliem e melhorem suas operações, contribuindo para o aumento da eficiência e o fortalecimento da competitividade no estado.



Essa rede de inovação e tecnologia é um diferencial para as indústrias que buscam enfrentar os desafios do mercado com soluções que agregam valor e transformam modelos de negócios.



E, em um mercado que exige cada vez mais inovação e eficiência, o SENAI MG oferece consultorias B2B - modelo de negócio em que o cliente final é uma outra empresa e não uma pessoa física -, sob medida para ajudar as indústrias a modernizarem seus processos e adotarem novas tecnologias. Com profissionais experientes e infraestrutura avançada, as soluções ofertadas impactam em áreas estratégicas, como automação, gestão de processos e implementação de tecnologias que tornam as indústrias mineiras mais eficientes e competitivas.



As consultorias também oferecem um diagnóstico detalhado das necessidades da empresa, o que permite a aplicação de soluções sob medida para otimizar a produção e melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Ao investir nas consultorias do SENAI MG, as empresas podem transformar a maneira como operam, atingindo novos patamares de inovação e produtividade.



Práticas ESG



Em um contexto global que valoriza cada vez mais práticas sustentáveis, o SENAI MG também está comprometido com a implementação de práticas de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

Em parceria com a FIEMG, I oferece suporte para que os setores da indústria em todo o estado adotem práticas sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.



As soluções ESG do SENAI MG e da FIEMG ajudam as empresas a atenderem as exigências de um mercado consciente, promovendo o uso responsável de recursos e práticas de trabalho éticas e inclusivas.

O FIEMG lançou o Selo Indústria Responsável, que tem como objetivo avaliar e reconhecer as empresas com alto nível de maturidade em práticas ESG e que impactam positivamente o planeta Sebastião Jacinto Jr./FIEMG

Futuro sustentável

A redução de emissões de gases de efeito estufa é um dos desafios para o futuro sustentável da indústria. Com isso, o CIT, Centro de Descarbonização Industrial - uma iniciativa da FIEMG e do SENAI MG - é mais uma ação que apoia empresas mineiras na redução de emissões de gases de efeito estufa, atendendo à crescente demanda por práticas sustentáveis na indústria.

Atuando com soluções tecnológicas de ponta, o Centro promove a substituição de combustíveis fósseis por alternativas renováveis, o uso de hidrogênio verde, a captura e o reaproveitamento do CO2 em processos produtivos e o desenvolvimento de combustíveis sintéticos, contribuindo para que empresas se alinhem aos desafios da transição energética global.

Com uma abordagem colaborativa, o Centro trabalha em parceria com os Institutos de Inovação e Tecnologia para desenvolver projetos de pesquisa e inovação personalizados, atendendo setores como mineração, metalurgia, alimentação, saúde e energia. Essas soluções não apenas ajudam as empresas a cumprir regulamentações ambientais, mas também melhoram a eficiência operacional e aumentam a competitividade, especialmente em um mercado que valoriza práticas responsáveis.

Além de polo tecnológico, o CIT SENAI conta com um centro de descarbonização industrial, que apoia empresas na redução de emissões de gases de efeito estufa Senai/Divulgação

Entre as principais tecnologias implementadas estão o aumento da eficiência energética, a contabilização de emissões para identificar pontos críticos de redução e o reaproveitamento de CO2 como insumo em novas cadeias produtivas. Essas ações oferecem suporte estratégico para empresas que buscam integrar sustentabilidade e inovação, demonstrando como a descarbonização pode se transformar em vantagem competitiva.

Ao combinar tecnologia avançada, pesquisa aplicada e compromisso ambiental, o CIT SENAI MG fortalece o papel das empresas mineiras na construção de um futuro mais sustentável. Sua atuação não apenas apoia a transição para processos industriais mais limpos, mas também posiciona a indústria nacional como protagonista em práticas que conciliam desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

