Curso técnico do Senai é porta de entrada para o mercado de trabalho

Senai Horto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Se você quer encontrar uma oportunidade de trabalho na indústria, o Senai é a principal porta de entrada para chegar preparado no mercado.



São mais de cinco mil vagas em diversas áreas em todo o estado e as matrículas para as turmas do 1º semestre podem ser feitas até 26 de fevereiro. Se você quer encontrar uma oportunidade de trabalho na indústria, oé a principal porta de entrada para chegar preparado no mercado.São mais de cinco milem diversas áreas em todo o estado e aspara as turmas do 1º semestre podem ser feitas até 26 de fevereiro.



Os cursos têm como objetivo proporcionar competências que combinam a teoria e as práticas específicas da sua área de atuação, com atividades que simulam a vivência na indústria e que darão segurança para exercer a profissão.



Com duração de 18 meses, os interessados devem estar matriculados ou ter concluído o ensino médio ou a educação de jovens e adultos (EJA).



LEIA MAIS 11:45 - 23/12/2020 MRV e Senai lançam desafio de inovação para startups na construção civil

11:00 - 16/02/2021 Amipão oferece cursos gratuitos de requalificação profissional

12:00 - 10/02/2021 FGV lança cursos gratuitos para formação de gestores escolares Ostêm como objetivo proporcionar competências que combinam a teoria e as práticas específicas da sua área de atuação, com atividades que simulam a vivência nae que darão segurança para exercer a profissão.Com duração de 18 meses, os interessados devem estar matriculados ou ter concluído o ensino médio ou a educação de jovens e adultos (EJA).Não existe prova de seleção. Serão classificados os inscritos dentro do limite de vagas.





O edital com a lista completa de cursos, vagas disponíveis e valores das mensalidades para cada município, dentre outras informações, estão disponíveis no site http://www.senaimg.com.br

Uma trajetória de sucesso pela qualificação

Danielly Barcellos Neves, ex-aluna do Senai João Monlevade, é um ótimo exemplo de que a qualificação certa ajuda a conquistar o tão sonhado emprego. A jovem foi contratada para trabalhar na área de planejamento, programação e controle da manutenção na ArcelorMittal Mina do Andrade e atribui à qualidade e tradição do Senai um importante diferencial em sua trajetória.





Segundo Danielly, a escolha pela área de manutenção e onde se preparar foram naturais. "Eu gostava desde criança da ideia e escolhi por dois motivos: uma questão regional, pois sei que há muita demanda para o profissional capacitado aqui. A outra foi por afinidade, pois eu gosto da área mesmo. E escolhi o Senai por ser uma instituição renomada, ter boa visibilidade no mercado e decidi confiei meu tempo e investimento nesta qualificação".





A preparação no Senai contribui para que o profissional inicie sua carreira de forma assertiva, pois vários cursos técnicos são desenvolvidos de acordo com as demandas da indústria. "Tenho absorvido as informações que me ajudam muito a estar nesta função que é de extrema responsabilidade. Tudo o que eu aprendi no SENAI, principalmente no curso técnico, foi desenvolvido para a Arcelor, o que me trouxe muita clareza do que é o mercado de trabalho e como devo atuar", afirmou Danielly.





https://www7.fiemg.com.br/Noticias/detalhe/qualificacao-profissional-e-o-futuro-do-mundo-do-trabalho. Quer saber mais sobre a experiência da Danielly e sobre os cursos do Senai? Ouça o episódio 17 do podcast "A hora da indústria":