Trilhas de Futuro abre vagas para curso técnico em metalurgia em Sabará

Jovens de Sabará têm uma nova oportunidade de qualificação profissional com a abertura de inscrições para o curso de Técnico em Metalurgia, oferecido gratuitamente pelo SENAI Américo René Gianetti, em Belo Horizonte, por meio do programa Trilhas de Futuro.

As inscrições podem ser feitas de forma simples e rápida. Para conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, critérios de participação e documentação necessária, basta acessar o edital completo no link: Clique aqui.

O curso é totalmente gratuito e voltado para preparar os estudantes para uma das áreas mais estratégicas da indústria mineira. A formação técnica em metalurgia garante conhecimentos aplicados e aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho, especialmente em setores que demandam mão de obra qualificada.

A iniciativa faz parte do compromisso do Governo de Minas e da Prefeitura de Sabará em ampliar o acesso dos jovens à educação profissionalizante, criando oportunidades que unem capacitação e geração de emprego.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou o impacto da formação: “A área metalúrgica é uma das mais fortes da nossa região e contar com o SENAI nessa formação é abrir portas para o futuro. Quero convidar todos os estudantes que sonham em crescer profissionalmente a se inscreverem e aproveitarem essa chance de ouro”.