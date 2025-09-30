Assine
overlay
Início Sabará
OPORTUNIDADE

Trilhas de Futuro abre vagas para curso técnico em metalurgia em Sabará

As inscrições podem ser feitas de forma simples e rápida pelo site

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
30/09/2025 12:00

compartilhe

Siga no
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Jovens de Sabará têm uma nova oportunidade de qualificação profissional com a abertura de inscrições para o curso de Técnico em Metalurgia, oferecido gratuitamente pelo SENAI Américo René Gianetti, em Belo Horizonte, por meio do programa Trilhas de Futuro.

As inscrições podem ser feitas de forma simples e rápida. Para conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, critérios de participação e documentação necessária, basta acessar o edital completo no link: Clique aqui.

O curso é totalmente gratuito e voltado para preparar os estudantes para uma das áreas mais estratégicas da indústria mineira. A formação técnica em metalurgia garante conhecimentos aplicados e aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho, especialmente em setores que demandam mão de obra qualificada.

A iniciativa faz parte do compromisso do Governo de Minas e da Prefeitura de Sabará em ampliar o acesso dos jovens à educação profissionalizante, criando oportunidades que unem capacitação e geração de emprego.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou o impacto da formação: “A área metalúrgica é uma das mais fortes da nossa região e contar com o SENAI nessa formação é abrir portas para o futuro. Quero convidar todos os estudantes que sonham em crescer profissionalmente a se inscreverem e aproveitarem essa chance de ouro”.

Tópicos relacionados:

curso curso-tecnico vaga vagas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay