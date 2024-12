A industrialização é essencial para o crescimento da economia do estado, ao gerar valor por meio de empregos e capacitação para que o setor se desenvolva e modernize seu parque industrial.

A sustentabilidade dessa cadeia produtiva passa pelo fomento da tecnologia, com objetivo de melhorar o ecossistema de inovação para esse setor.

Os empregos na indústria seguem em um momento vertiginoso de crescimento positivo, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de setembro de 2024, assim como a produtividade na manufatura de transformação no Brasil.

Números do ranking geral de competitividade entre países, ainda segundo levantamento da CNI, corroboram o avanço do Brasil da 17ª para a 16ª posição, em relação a um ambiente de negócios atrativo para investimentos na cadeia industrial.

Nesse cenário, a atual gestão do Sistema FIEMG tem atuado no desenvolvimento de soluções que valorizam a inovação para fomentar um ambiente sustentável de competitividade dentro da indústria de Minas Gerais e nacional, visando impactos positivos nos contextos social e financeiro do país.

No estado, programas que impulsionam as cadeias de negócios industriais, por meio da transformação digital e da capacitação, estimulam o intercâmbio de iniciativas promovidas pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG) e o Serviço Social da Indústria (SESI) no apoio a mais de 200 mil empresas atendidas.

As entidades do sistema atuam para capacitar, desenvolver e transformar, tornando o ambiente de negócios mais competitivo, sustentável e tecnologicamente avançado, por meio de soluções em gestão, inovação, manufatura enxuta, eficiência energética e digitalização do parque, buscando aumento de produtividade e posicionamento estratégico em diferentes segmentos da indústria.

Fomento aos negócios

Nesse contexto, o Sistema FIEMG estimula uma nova percepção sobre a indústria no Brasil, que configura impactos nos avanços em maturidade ESG, e no ambiente fértil para a construção de carreiras na Indústria 4.0.

Considerado um dos maiores polos industriais de Minas Gerais, o CIEMG atua por meio do associativismo e da representatividade empresarial para fortalecer o empreendedorismo e impactar positivamente os negócios industriais.

A abrangência das atividades contempla 10 regiões de Minas Gerais, com mais de 16 mil profissionais formados em diferentes áreas da indústria mineira, além de cerca de 15 mil empresas atendidas e aproximadamente 6 mil horas de treinamentos para profissionais da cadeia produtiva do setor.

A indústria 4.0 é um dos focos da FIEMG no estado Minas Gerais FIEMG Divulgação

No desenvolvimento de novos negócios, o centro industrial já realizou consultorias em inovação, gestão e tecnologia ambiental para mais 700 empresas mineiras, assim como o SENAI também conta com mais de 1,7 mil indústrias mentoradas em ESG, e cerca de 650 empresas qualificadas pela Rede Brasil do Pacto Global.

Comprometimento com sustentabilidade

Para ampliar o diferencial competitivo das empresas, seu posicionamento estratégico e fomentar a melhoria contínua no ambiente industrial, projetos que reconhecem organizações com alto nível de maturidade em práticas ESG, e que impactam positivamente o planeta, estão entre as soluções desenvolvidas pela FIEMG.

A consultoria especializada para estimular que as indústrias estejam aptas a enfrentar essa nova realidade de tendência mundial tem como resultado o projeto Selo Indústria Responsável, iniciativa que auxilia as empresas por meio de um diagnóstico de avaliação da maturidade das práticas ESG no ambiente de negócios.

Por meio desse programa, o Sistema FIEMG busca reconhecer uma atuação consolidada e madura em ESG, visando posicionar as organizações no cenário global de um futuro mais sustentável e limpo.

No escopo do projeto, o selo “evolutivo” é o reconhecimento para empresas que adotam ações ESG ainda de forma isolada e sem uma estratégia clara; o selo “estratégico” é entregue para aquelas que integram os critérios ESG em seu planejamento estratégico, avaliando riscos, impactos e comunicando seus resultados; e o selo “transformador”, quando a organização lidera mudanças no setor, influenciando sua cadeia de valor, superando metas ESG e ampliando impactos positivos com compromissos proativos.

Referência em tecnologia

Ainda no contexto de iniciativas que fomentam o ecossistema de inovação e a sustentabilidade, um dos projetos da área de tecnologia, o FIEMG Lab, hub de inovação aberta do Sistema, entrou no mapa da inovação no país por reforçar a posição da capital mineira como um polo relevante para startups focadas na indústria mineira.

A sustentabilidade e a tecnologia andam lado a lado com a FIEMG Lab, garantindo um futuro mais equilibrado a todos Divulgação

Em 2024, a iniciativa foi bicampeã no ranking de Minas Gerais da 100 Open Startups, ao reconhecer projetos inovadores dessas startups. Por meio do FIEMG Lab, mais de R$ 110 milhões em novos negócios colocaram as empresas aceleradas em consonância com diversas áreas da indústria.

O projeto vai ao encontro da internacionalização de negócios e da preparação das empresas brasileiras para um ambiente de alta competitividade que move as iniciativas do IEL.

Presente em todo o território nacional, o IEL oferece soluções em gestão corporativa, educação empresarial e desenvolvimento de carreiras, com a premissa de desenvolver negócios competitivos no ambiente industrial.

Os números, que contemplam mais de 20 mil pessoas capacitadas e 13 mil pessoas inseridas no mercado de trabalho, corroboram a alta formação de profissionais em atividades de inovação no setor industrial brasileiro.

O Inova Talentos Global, programa do IEL que acredita na formação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dentro da indústria, pretende conceder 250 bolsas de pesquisa para esses profissionais até 2028.

No SENAI, treinamentos e consultorias focadas em inovação, tecnologia, Indústria 4.0, eficiência energética e descarbonização também estão no foco de atuação. A instituição investe R$ 163 milhões em máquinas, equipamentos e tecnologia, além de R$ 500 milhões no processo de modernização do parque tecnológico de indústrias, para atender a 1 milhão de pessoas matriculadas em diversos cursos.

Impacto social



O Sistema FIEMG mantém seu engajamento em pautas socioeconômicas do Estado, ao contemplar desde os alunos do SESI, principal parceiro na saúde, educação e qualidade de vida, até os grandes empresários em busca de um futuro promissor.

Por meio de iniciativas encabeçadas pelo SESI, o Sistema FIEMG articula seu papel social durante momentos em que o Brasil mais precisou.

O Sistema estava presente na articulação das doações de mais de R$ 5 milhões em cestas básicas, materiais de higiene pessoal e colchões para 85 mil pessoas afetadas pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul este ano.

Gabriel Rocha aluno da escola SESI coleciona mais de 40 medalhas em olimpíadas de conhecimento Divulgação

O Sistema FIEMG atuou junto ao Congresso Nacional para que medidas de combate à pandemia de Covid-19 em Minas Gerais pudesse reerguer o Estado social e economicamente. O SESI esteve também na articulação da doação de itens como respiradores e máscaras a hospitais mineiros, e na transferência de equipamentos de refrigeração para vacinas que foram encaminhadas para 275 municípios do Estado.

Em outra importante iniciativa social, por meio de atendimento psicossocial e qualificação profissional, o SESI foi apoio para a população e para os trabalhadores de Brumadinho, que foram atingidos pelo rompimento da barragem.

