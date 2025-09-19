Calorão vai dar trégua em BH? Confira previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais enfrenta uma onda de calor, pelo menos, até segunda-feira (22/9). De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, algumas regiões do estado podem marcar até 5°C acima da média nos próximos dias. Em Belo Horizonte, o calor não dá trégua e os termômetros podem chegar na casa dos 30°C nesta sexta-feira (19/9). O quadro é acentuado no final de semana, já que as temperaturas se elevam, e o ápice pode ser na segunda, com previsão de 35°C na capital.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 15,9°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 7,7°C. A previsão indica que o céu ficará claro a parcialmente nublado. Sob alerta de baixa umidade, a capital pode ter índices em torno de 30% no período da tarde. O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas e evitar frituras. O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e as 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é a de não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Quais são as recomendações?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Temperaturas mínimas registradas por regional em 19/9

Barreiro: 17,3 °C, às 6h15.

17,3 °C, às 6h15. Centro-Sul: 17,0 °C, às 6h15.

17,0 °C, às 6h15. Oeste: 15,9 °C, com sensação térmica de 7,7 °C, às 6h.

15,9 °C, com sensação térmica de 7,7 °C, às 6h. Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 5h.

18,9 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 5h. Venda Nova: 19,3 °C às 5h55.

Maiores temperaturas do ano em BH

14/03/2025 15h00 - 34,6

21/01/2025 15h00 - 34,4

22/01/2025 14h00 - 34,3

18/02/2025 14h40 - 34,1

15/03/2025 14h10 - 33,9

20/01/2025 15h00 - 33,7

23/01/2025 14h00 - 33,7

10/03/2025 15h00 - 33,7

11/03/2025 13h25 - 33,5

13/03/2025 15h00 - 33,4

Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem elevadas em Minas Gerais nesta sexta. O dia será de sol entre nuvens e temperaturas altas em todo o estado. No entanto, a disponibilidade de umidade poderá favorecer o desenvolvimento de áreas de instabilidade nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul entre o fim da tarde e início da noite, depois de uma tarde quente e seca.

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. No Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A máxima prevista é de 37°C em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

Onda de calor

Conforme mapas de referência da abrangência de calor no país, algumas regiões mineiras terão aumento entre 3°C e 5°C, enquanto outras enfrentarão temperaturas de 5°C acima da média.

O mês de setembro é marcado pelo aumento gradual das temperaturas, devido ao aquecimento do ar, ao aumento da insolação – número de horas de sol – e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país.

Durante a vigência da onda de calor, o tempo não vai ficar completamente seco. O ar úmido do Norte do Brasil se espalhará para o Centro-Oeste e o Sudeste, causando pancadas de chuva nessas regiões. O calor intenso pode formar redemoinhos de poeira e cortinas de poeira poderão ser levantadas pelo vento antes da ocorrência de pancadas de chuva.

Calorão no final de semana

De acordo com o Inmet, as temperaturas vão aumentar ainda mais nos próximos dias. Em BH, os termômetros podem chegar nos 32°C no sábado (20/9), 34°C no domingo (21/9) e 35°C na segunda. Há possibilidade de chuva amanhã, mas no domingo o tempo fica firme. Na segunda, a chance de chuva retorna com possibilidade de trovoadas.

No restante do estado, a situação é parecida. Neste sábado, a máxima pode chegar a 38°C, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Parnaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No domingo, a máxima pode chegar a 40°C, sem previsão de chuva. Já na segunda, a máxima se mantém, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Central, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Grande BH.

Qual é a previsão para a primavera?

A primavera começa em 22 de setembro, às 15h19, pelo horário de Brasília, e promete chuvas e temperaturas acima da média. De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na prática, há possibilidade de ter todos os eventos climáticos possíveis, incluindo episódios de frio e ondas de calor.

“Geralmente, as primeiras chuvas começam agora no fim de setembro e início de outubro, mas o período chuvoso se estabelece na Região Metropolitana no fim de outubro e fica completamente estabelecido em novembro. A primavera tem essa característica de ser uma transição entre a estação seca e a chuvosa, por isso, ainda podem ocorrer episódios de frio até outubro. Depois, a tendência é o aumento das temperaturas e das chuvas”, explica o especialista.

