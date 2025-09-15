Igreja Santa Rita, cartão-postal do Serro, volta às cores originais

Estou no Serro, antiga Vila do Príncipe, e, a exemplo de visitantes de todos os cantos que chegam à tricentenária cidade do Vale do Jequitinhonha, subo a escadaria de pedras para ver de perto a Igreja Santa Rita, localizada ao final de 57 degraus. Já percorri esse caminho muitas vezes, ao longo de anos, mas desta vez meu interesse é diferente: ver as “nova velha” cor do templo erguido no início do século 18 e tombado em 1938, assim como toda a cidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O cenário junta o sagrado ao turismo, o cotidiano dos moradores à bela paisagem, o tempo que se foi ao atual. Dois meninos soltam pipa, aproveitando o vento a favor; um homem parece descansar de um dia de passeio; uma mulher vem lentamente, apoiada numa bengala; e eu, embevecido e curioso, contemplo as cores originais que voltaram às portas de janelas deste cartão-postal da cidade.

Na restauração do templo, fechado até o fim das obras, a equipe responsável pela condução do projeto, sob supervisão do Iphan, descobriu a cor primitiva das portas e janelas – verde colonial e não amarelo-ocre. Tudo de acordo com o objetivo do trabalho, que é resgatar a originalidade do bem cultural e desfazer intervenções feitas de forma equivocada em outras épocas. Assim, durante prospecções, foi encontrada a camada primitiva de portas e janelas da igreja, trazendo de volta o verde colonial. Importante destacar que marcos, molduras e estruturas vão continuar vermelhos. Para orientar a comunidade, ações de educação patrimonial são realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio que, juntamente com o Iphan, acompanha a obra.

De acordo com a Superintendência do Iphan em Minas, a obra de restauro da Igreja Santa Rita e dos elementos artísticos integrados deverá terminar no fim do ano que vem. A verba provém da autarquia federal (R$ 4,7 milhões), a partir do Novo PAC. O serviço inclui recuperação estrutural, alvenarias, rebocos, pintura cobertura, esquadrias, pisos, forros, instalações elétricas e elementos artísticos.



HISTÓRIA



Inicialmente chamada Capela Santa Rita, a Igreja Santa Rita foi construída no século 18. Não se sabe de quem foi a autoria do projeto ou quem teriam sido os artistas e artífices responsáveis pela obra, mas são encontrados documentos com datas próximas da década de 1780, descrevendo a sede provisória da ordem terceira do Carmo.

Mais uma informação da equipe do Iphan: "Sabemos que a capela sofreu várias modificações e reformas, tanto interna como externamente. Não há registros das primeiras reformas ocorridas, contudo, conta-se que provavelmente a capelinha tenha sofrido alterações internas quanto externas e que hoje só restam vestígios". Entre 1997 e 2002, foram realizadas obras de reparos que contemplaram cobertura, piso, pintura, forro e instalações elétricas.

A história do Serro remonta a 1702, quando teve início o Arraial do Ribeirão das Minas de Santo Antônio do Bom Retiro do Serro do Frio, com as primeiras minerações de ouro na região. Ali, vários ranchos foram erguidos nas proximidades dos córregos, formando os arraiais de Baixo e de Cima, que se desenvolveram e, juntos, deram origem ao povoado do Serro Frio. A denominação é atribuída aos índios tupi-guarani e advém da palavra Ivituruí: ivi (vento), turi (morro) e huí (frio).

A exploração desordenada da primeira década do século 18 levou à criação do cargo de superintendente das minas de ouro da região. E, devido ao seu crescimento, o arraial foi elevado a vila, em 1714, recebendo o nome de Vila do Príncipe. Mais tarde, mineradores descobriram lavras de diamante. Para defender os interesses portugueses, foi criada, seis anos depois, a grande comarca do Serro Frio, que passa a ser a maior comarca das Minas, e cuja sede era a Vila do Príncipe.

PREFEITURA DE DIAMANTINA/DIVULGAÇÃO

SINALIZAÇÃO VALORIZA O PATRIMÔNIO...

Nove localidades brasileiras reconhecidas como Patrimônio Cultural Mundial, incluindo as mineiras Ouro Preto, Diamantina (foto) e Pampulha, em Belo Horizonte, estão incluídas na primeira etapa do Projeto Sinalização Turística, com totens e placas padronizadas seguindo as orientações do Manual Brasileiro de Sinalização Turística do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do Guia de Sinalização do Patrimônio Mundial da Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). À frente da iniciativa, está a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM). O objetivo é orientar o turista por meio de uma experiência mais dinâmica e reafirmar o compromisso da Organização com a preservação do patrimônio cultural brasileiro e o turismo sustentável como vetor de desenvolvimento. A novidade está presente ainda em Salvador (BA), São Miguel das Missões (RS), São Cristóvão (SE), Goiás (GO), Olinda (PE) e no Parque Nacional da Serra da Capivara (PI).

...E FACILITA A VIDA DO VISITANTE

“Tudo foi construído com muito cuidado para garantir placas de sinalização padronizadas, resistentes, acessíveis e, acima de tudo, informativas – sem tirar o brilho dos monumentos e paisagens que tanto nos orgulham”, diz o presidente da OCBPM, Mário Nascimento. Foram meses de “trabalho intenso” para que cada um dos nove sítios do Patrimônio Mundial Cultural no Brasil ganhasse sinalização à altura da sua importância histórica e cultural. Nascimento defende a criação das Rotas do Patrimônio Mundial do Brasil: “Uma pesquisa mostrou, na ordem de escolha dos destinos, que 75% dos turistas preferem o Patrimônio Mundial dos países”. O projeto Sinalização Turística do Patrimônio Mundial, realização da OCBPM, tem patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Vale, e conta com apoio institucional do Iphan, da Unesco e dos municípios envolvidos.

ARQUIVO EM

PAREDE DA MEMÓRIA

Belo Horizonte tem canteiro de obras em várias regiões, com muitas das intervenções conduzidas para se evitarem os sérios alagamentos durante as tempestades de verão. Quem trafega pelas avenidas Vilarinho, Cristiano Machado, Tereza Cristina e demais vias públicas de grande movimento conhece o “drama” que tira a tranquilidade de qualquer um. Agora, vamos voltar quase oito décadas no tempo com a foto publicada aqui. No Centro da capital, a administração municipal fazia o alargamento da Avenida Santos Dumont – de olho na Copa do Mundo de 1950, de triste memória para os brasileiros. O monte de terra fica onde tem hoje estação do Move.

URBANES PARQUES/DIVULGAÇÃO

GRUTA DO MAQUINÉ

Novidade no Museu da Gruta do Maquiné, em Cordisburgo. Ele passará por obras que vão transformar o espaço em centro ainda mais completo de preservação científica, cultural e turística. Localizado dentro do complexo da gruta, o museu guarda a memória das pesquisas do naturalista dinamarquês Peter W. Lund (1801-1880), considerado o pai da paleontologia no Brasil. As intervenções vão contemplar melhorias estruturais e estéticas, incluindo reformas elétrica, hidráulica e visual. Nova exposição permanente também estará disponível aos visitantes, com curiosidades sobre a gruta, informações sobre dr. Lund, referências à obra do escritor Guimarães Rosa (1908-1967, natural de Cordisburgo) e destaque para a flora e fauna regionais. A iniciativa tem patrocínio da Ecovias Norte Minas, via Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com a Urbanes Parques e a Excult.

Jackson Romanelli/EM/D.A Press - 1/4/2009

HOMENAGEM A DOM SERAFIM

Reverência à memória de dom Serafim Fernandes de Araújo (1924-2019), ex-arcebispo de BH. O prefeito Álvaro Damião sancionou lei que denomina Praça Cardeal Dom Serafim o espaço público antes chamado Praça da Federação. Fica no encontro das ruas Coração Eucarístico de Jesus e Dom Joaquim Silvério, no Bairro Coração Eucarístico. A iniciativa partiu da PUC Minas juntamente com o vereador Pedro Patrus. Dom Serafim foi o segundo reitor da então Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG), de 1960 a 1981. O processo de adoção pela PUC Minas da praça está em andamento na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.



MEDALHAS PARA ESTUDANTES

Seis alunos da rede estadual de ensino de Minas brilharam, conquistando medalhas, na 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Erika Victoria, Hebert Luan e Lucas Guilherme, da Escola Estadual Carvalho Brito, em Sabará, e Camille Lopes, Dante Bichelene e Maria Eduarda Coelho, da Escola Estadual Assis Chateaubriand, em BH, chegaram à grande final. Eles foram selecionados entre mais de 220 mil competidores de todo o país. As equipes contaram com a orientação da professora Karina Rezende, que atua nas duas escolas e já havia levado a Escola Estadual Carvalho Brito à semifinal em 2024, além da coorientação da professora Fabrize Pousa, da Escola Estadual Assis Chateaubriand.