Homenagem ao santo padroeiro da internet

Uma relíquia de primeiro grau será entronizada e abençoada no domingo (7/9), às 11h, durante missa solene em ação de graças na Igreja São Sebastião, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No relicário a ser exposto em novo altar do templo, encontra-se um fragmento da pele (“ex corpore”, em latim) de Carlo Acutis (1991-2006), o jovem nascido na Inglaterra e criado em Milão, Itália, que vai se tornar santo – São Carlo Acutis – em cerimônia amanhã, na Praça São Pedro, no Vaticano (às 5h, horário de Brasília; em Roma, às 10h). Será a primeira cerimônia de canonização no pontificado de Leão XIV, com a santificação também do italiano de Turim, Pier Giorgio Frassati (1901-1925).

Somente no domingo, os fiéis poderão conhecer o altar dedicado ao jovem santo, apelidado de “padroeiro da internet”, que morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, e tem seu corpo exposto em Assis, na Itália, atraindo visitantes do mundo inteiro.

No espaço sagrado da Igreja São Sebastião, ficarão ainda o certificado de autenticidade da relíquia de primeiro grau (quando se trata de um pedaço do corpo) e um retrato do jovem, conforme apresentou ao Estado de Minas, na tarde de quarta-feira (3/9), o titular da Paróquia São Sebastião, padre Carlos Felipe Dias Evangelista.

Há três anos à frente da paróquia, padre Carlos Felipe conta que a relíquia foi doada pelo padre Marcelo Tenório, vice-postulador da Causa de Canonização do Beato Carlo Acutis, partindo daí a ideia de fazer o altar. Padre Marcelo Tenório, pioneiro na divulgação de Carlo Acutis no Brasil, é titular da Paróquia São Sebastião e Capela do Milagre/Capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande (MS), onde ocorreu o milagre que levou Carlos Acutis à beatificação.

Certificado da relíquia do jovem que será beatificado na primeira cerimônia de canonização no pontificado de Leão XIV Marcos Vieira/EM/D.A Press

Já o quadro chegou pelas mãos de Andreia Silva, residente em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste do estado. Desde 2020, ela tem um apostolado dedicado ao santo, faz palestras e distribuição de relíquias para todo o Brasil. “Foi por intermédio de Andreia que conseguimos tudo, incluindo o contato com o vice-postulador”, informa o pároco.

RUMO À SANTIDADE NA ESTRADA PARA O CÉU

O altar dedicado a Carlo Acutis ocupa agora uma das capelas laterais da igreja de 103 anos – a outra será em louvor ao espanhol São Josemaría Escrivá (1902-1975). Ambos os espaços foram preparados especialmente para este dia solene, diz o pároco, lembrando que a cerimônia de canonização se refere duplamente ao Brasil: “Primeiro, porque o milagre para a beatificação ocorreu no nosso país (em Campo Grande, Mato Grosso do Sul). E a data será em 7 de setembro, Dia da Independência e feriado aqui”.

Ao olhar para o quadro, o pároco cita uma frase de Carlo Acutis: “A eucaristia é a minha autoestrada para o céu”. E, confiante, acredita que a canonização deverá atrair a atenção da nova geração. “Será um despertar, principalmente por se tratar de um leigo. Em tão pouco tempo de vida, Carlo Acutis demonstrou grande preocupação com os pobres, os enfermos, enfim, os necessitados e marginalizados. É referência para nosso tempo.”

Quem for à missa solene na Igreja São Sebastião, poderá rezar e também levar para casa objetos de devoção. Em uma loja, estarão à venda terços, medalhas, livros e imagem do novo santo. Importante lembrar que, nas imagens, o santo está vestido com moletom e jeans, calçado com tênis e traz a mochila às costas. Um menino do século 21.

GRANDE EXEMPLO PARA A JUVENTUDE

Impossível não olhar para o rosto de Pedro Lourenço Silva, de 22 anos, sem compará-lo a Carlo Acutis. Ele sorri ao ouvir o comentário, agradece, e diz já ter ouvido muitas vezes que ele se parece com o santo. Líder de um grupo de jovens na Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no Bairro das Indústrias, na capital, Pedro Lourenço admira a história do jovem “apaixonado pela eucaristia e dedicado a Jesus”. Sem dúvida, um exemplo para os dias atuais. “Tinha a humildade como característica, preocupação com o semelhante. O mundo precisa muito de pessoas assim”, afirma.

Pedro Lourenço, funcionário da Livraria Paulinas, no Centro de BH, se orgulha da semelhança com Carlo Acutis Marcos Vieira/EM/D.A Press

No seu trabalho na Livraria Paulinas, no Centro, Pedro Lourenço tem oportunidade de “conviver” com várias publicações e artigos religiosos sobre o santo. Ele e a supervisora da unidade da Rua Curitiba, Elismar Livramento Nunes, mostram o livro “O segredo do meu filho: Por que Carlos Acutis é considerado santo”, de Antonia Salzano Acutis, mãe do jovem vítima de leucemia. Também à venda, “Testemunho jovem”, de autoria de Ágda França, com ilustrações do seu sobrinho, Carlos Filipe França, e “A vida além dos limites”, de Francesco Occhetta.

Ao mostrar a imagem do novo santo, Elismar acredita que a procura por artigos religiosos que remetem ao novo santo deverão se intensificar após o domingo da canonização, com maior conhecimento e veneração por parte dos jovens e pessoas de outras gerações.

Diante de medalhas, adesivos, uma capelinha com o retrato do santo e livros, a professora Maria Ângela Teixeira Sá, moradora do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de BH, adquire um livrinho com a novena do santo. “Assisti a um filme sobre a vida do Carlo Acutis, vi a devoção dele a Nossa Senhora, o milagre ocorrido por sua intercessão. Gostei muito”, revelou a professora.

MILAGRE NO BRASIL ILUMINOU O CAMINHO ATÉ OS ALTARES

A cerimônia de canonização de Carlo Acutis, também chamado de “primeiro santo millenial” estava marcada inicialmente para 27 de abril, na Praça de São Pedro, mas precisou ser adiada devido à morte do papa Francisco (1936-2025), em 21 de abril, no dia seguinte ao Domingo de Páscoa.

Carlo nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, Inglaterra, onde seus pais, Andrea Acutis e Antonia Salzano, estavam a trabalho. Pouco tempo depois, a família retornou à Itália, se estabelecendo em Milão. Desde pequeno, Carlo demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Gostava de rezar, tinha grande devoção à Virgem Maria e nutria um amor especial pela eucaristia.

Embora seus pais não fossem praticantes fervorosos, Carlo quem despertou neles uma renovação da fé, conduzindo a família a uma vida mais próxima da Igreja. Aos sete anos, o menino fez sua primeira comunhão, e, desde então, passou a participar diariamente da missa, rezando o terço todos os dias e dedicando tempo à adoração eucarística. Costumava dizer: “A eucaristia é a minha estrada para o céu”.

A vida seguia no ritmo da adolescência: ia à escola, gostava de videogames e de futebol e convivia com amigos. Mas a diferença estava em sua forma de viver tudo com simplicidade, alegria e santidade. Em outubro de 2006, foi diagnosticado com leucemia fulminante. Ofereceu sua dor pela Igreja e pelo papa da época, Bento XVI (1927-2022). Mesmo sofrendo, manteve a serenidade e a confiança em Deus. Carlo usou a tecnologia para evangelizar, criando um site com os principais milagres eucarísticos do mundo.

Carlo morreu, aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 (no Brasil, dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida). Foi sepultado em Assis, cidade de São Francisco, a quem tanto admirava. Seu corpo está exposto em um relicário, vestindo jeans e tênis, como sinal de sua simplicidade juvenil.

CURA MILAGROSA

Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado em Assis, após o reconhecimento, naquele ano, de um milagre atribuído a sua intercessão: a cura de uma criança no Brasil. Neste domingo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estará em festa. Sete anos antes, na Capela Nossa Senhora Aparecida, ocorreu o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano, por intercessão de Carlo.

O protagonista da cura milagrosa é Matheus Lins Viana, hoje com 15 anos. Diagnosticado na infância com uma grave condição no pâncreas (pâncreas anular), Matheus não conseguia se alimentar e apresentava vômitos constantes. Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis, durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores.

A espiritualidade de Carlo, conforme Igreja Católica, pode ser resumida em alguns pontos: amor à eucaristia, devoção a Maria (rezava diariamente o rosário) e caridade, pois ajudava os pobres, defendia colegas vítimas de bullying e oferecia seu tempo às pessoas necessitadas.

Padre Carlos Felipe ressalta que o testemunho de Carlo Acutis inspira jovens e adultos do mundo inteiro. “Ele mostra que a santidade não é algo distante, mas possível no cotidiano. Sua vida ensina que é possível viver a fé com autenticidade, alegria e entrega total a Deus.” E cita outra frase do agora santo: “Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias”.

SERVIÇO

Missa em ação de graças pela canonização de Carlo Acutis, com entronização da relíquia e bênção do altar dedicado ao novo santo



Data: Domingo (7/9)



Horário: 11h



Local: Igreja São Sebastião, no Barro Preto, em Belo Horizonte

OUTRA MISSA

Haverá também, no domingo, missa em ação de graças pela canonização do beato Carlo Acutis, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, no Bairro Santo Agostinho, em BH. A celebração será às 10h, presidida por dom Nivaldo dos Santos Ferreira.

