'Padroeiro da internet' se tornará o primeiro santo millennial

Carlo Acutis, conhecido como o “influenciador de Deus”, será o primeiro santo católico da geração Millennial, dos nascidos entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. A canonização será presidida pelo Papa Leão XIV no próximo domingo, 7 de setembro, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

A canonização, segundo a Igreja Católica, é o reconhecimento de que a pessoa viveu uma vida de fé exemplar, está no Céu e intercede por milagres.

Nascido no Reino Unido e criado na Itália, Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Ficou conhecido por evangelizar pela internet – prática incomum à época – e ganhou os títulos de “influenciador de Deus” e “padroeiro da internet”.

O primeiro milagre atribuído a Acutis ocorreu em 2013, no Brasil, e foi reconhecido oficialmente pelo Vaticano em 2020. Um menino de Campo Grande (MS), Matheus Vianna, sofria de uma doença congênita no pâncreas e teria se curado após tocar em uma relíquia do jovem. O caso permitiu a beatificação de Acutis.

Nesta quinta-feira (4/9), o Vaticano pendurou um retrato de Acutis na Basílica de São Pedro como parte da preparação para a cerimônia.

A missa de canonização estava inicialmente marcada para abril, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril. O Papa Leão XIV, em seu primeiro evento de canonização, também proclamará santo Pier Giorgio Frassati, jovem italiano falecido na década de 1920.