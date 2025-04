Canonização de Carlo Acutis é suspensa após morte do papa Francisco

Anteriormente marcada para o próximo domingo (27/4), a cerimônia de canonização do beato Carlo Acutis, que será o primeiro santo millennial da história da Igreja Católica , foi suspendida devido à morte do papa Francisco na manhã desta segunda (21/4).

“Após a morte do Sumo Pontífice Francisco, comunica-se que a celebração eucarística e o rito de canonização do beato Carlo Acutis, programados para 27 de abril de 2025, II Domingo de Páscoa da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos”, informou, em nota, a Santa Sé.

Leia Mais Conclave para escolher sucessor de Francisco deverá ser alvo de Donald Trump As principais medidas adotadas pelo papa Francisco Francisco, alvo de oposição ferrenha dentro da Igreja

Em preparação para a canonização do jovem conhecido como 'padroeiro da internet' ou 'ciberapóstolo da Eucaristia', diversos estados do Brasil receberam, nas últimas semanas, exposições de relíquias de primeiro — partes do corpo, como unhas ou fios de cabelo — e segundo grau — roupas ou outros objetos utilizados pelo quase santo em vida.

A festa de santificação ocorreria durante o Domingo da Misericórdia, primeiro após a Páscoa, durante o Jubileu dos Adolescentes — que se daria entre os dias 25 e 27 de abril, em Roma.

Quem é o 'santo millennial'

Nascido em Londres, na Inglaterra, em maio de 1991, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália. Desde muito novo, foi dedicado à vida religiosa e, durante os poucos anos que viveu, se mostrou ferrenhamente dedicado a uma jornada de fé material e virtual.

Durante a breve adolescência, foi responsável pela criação de um site, ativo até hoje, em que compilou milagres eucarísticos — eventos sem explicação científica que envolvem a Eucaristia, ou seja, pão e vinho que para fiéis católicos representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo — ocorridos ao redor do mundo.

Em 2006, aos 15 anos, Carlo morreu em decorrência de uma leucemia. Em 2020, foi beatificado pelo Vaticano, que reconheceu milagre atribuído a ele em paróquia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul — após uma criança com malformação no pâncreas ser inexplicavelmente curada após tocar em uma peça de roupa do jovem italiano.

Em maio de 2024, o papa Francisco havia reconhecido um segundo milagre do beato da geração nascida entre 1980 e 1995 — o que renderia a ele, após cerimônia no próximo 27 de abril, o título de santo da Igreja Católica. Uma jovem costa-riquenha que estava em coma devido a traumatismo craniano após um acidente sofrido na Itália, onde morava, foi também misteriosamente curada, em 2022, após a mãe dela fazer uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, na cidade italiana de Assis, e pedir pela vida da filha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo de Carlo, que tinha muitos partes conservadas durante a exumação, está exposto de moletom, calça jeans e tênis Nike em uma igreja na cidade em que ele queria ficar após a morte, devido a devoção a São Francisco de Assis. Outras partes do corpo viajam o mundo a procura de novos milagres, e uma delas jaz de forma permanente na Paróquia Universitária Carlo Acutis, em São Paulo.