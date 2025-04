Relíquias do ‘santo de jeans e tênis’ são expostas no Brasil

Fiéis de Ribeirão Preto (SP) puderam, entre os dias 8 e 10 de abril, contemplar de perto três relíquias de São Carlo Acutis, conhecido como o padroeiro da internet e o primeiro santo da geração 'millennial' da Igreja Católica. Entre os itens expostos estavam um fragmento de seu corpo - relíquia de primeiro grau - um fio de cabelo e o cinto utilizado em seu sepultamento.

A visita das relíquias mobilizou colégios católicos, movimentos jovens, comunidades religiosas e hospitais da cidade, como o HC Criança. A programação contou com momentos de oração, missas e homenagens em locais como a Paróquia Santa Ângela, a Comunidade Divina Misericórdia e o Centro Arquidiocesano de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto (Cearp). A despedida ocorreu na Catedral Metropolitana de São Sebastião, com uma missa às 18h30.

Segundo o padre Rodrigo Natal, da Diocese de Taubaté, as relíquias têm profundo valor espiritual por conectar os fiéis, de maneira concreta, com a santidade: "Para muitos, tocar ou rezar diante dessas relíquias é um encontro com o céu que se faz presente na terra".

Padre Rodrigo Natal, da Diocese de Taubaté Foto: Joao Paulo Brianezzi

A escolha de Ribeirão Preto para receber as relíquias não foi por acaso. A cidade vem se destacando pela intensa atuação pastoral junto à juventude e pela devoção crescente ao jovem beato. "A arquidiocese promove a evangelização digital, o culto eucarístico e a formação cristã dos jovens - marcas da espiritualidade de Carlo", ressaltou.



Um jovem moderno e santo

Nascido em Londres, em 1991, e criado na Itália, Carlo Acutis usou seu talento com a tecnologia para evangelizar. Com apenas 15 anos, desenvolveu um site para catalogar milagres eucarísticos pelo mundo, tornando-se uma referência de fé e inovação para os jovens católicos.

Ele morreu em 2006, vítima de uma leucemia fulminante, no dia 12 de outubro - mesma data da festa de Nossa Senhora Aparecida.

Seu testemunho ganhou notoriedade mundial, especialmente após o reconhecimento de dois milagres: a cura de uma criança brasileira, em Campo Grande (MS), em 2010, e a recuperação inexplicável de uma jovem da Costa Rica, depois de um acidente, em 2022.

Esses milagres abriram caminho para sua canonização, que acontecerá no dia 27 de abril de 2025, em Roma. Será o primeiro santo da história da Igreja a ter vivido na era da internet, sendo reconhecido oficialmente como modelo de vida cristã para a juventude contemporânea.

15 passos para a santidade

Inspirado pela vida de Carlo, o padre Rodrigo Natal lançou o livro "São Carlo Acutis - um caminho para a santidade", em que apresenta 15 práticas espirituais vividas pelo jovem, como a devoção à eucaristia, a caridade com os pobres, a pureza de coração e o uso da internet como ferramenta de evangelização.

"O número 15 foi escolhido propositalmente, como homenagem aos seus 15 anos de vida, nos quais ele viveu com intensidade o amor de Deus, transformando o ordinário em extraordinário”, explica.

"Carlo mostrou que é possível ser jovem, atual, conectado e profundamente cristão. Ele viveu com intensidade o amor de Deus e nos ensina que a santidade não é algo distante, mas acessível a todos, inclusive em meio à vida moderna", conclui o padre.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata