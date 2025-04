Semana Santa – orações e a importância do Domingo de Páscoa

A Páscoa Judaica

Jesus e a Páscoa Judaica

A Páscoa para os cristãos

Os Símbolos da Páscoa cristã e seus significados

Oração para Domingo de Páscoa

“Ó Cristo Ressuscitado, da morte vencedor, por tua vida e teu amor, mostraste a nós a face do Senhor. Por tua Páscoa o céu à terra uniste e o encontro com Deus a todos nós permitiste. Por ti, Ressuscitado, os filhos da luz nascem para a vida eterna e abrem-se para os que crêem as portas do reino dos céus. De ti recebemos a vida que possuis em plenitude pois nossa morte foi redimida pela tua e em tua ressurreição nossa vida ressurge e se ilumina. Volta a nós, ó nossa Páscoa, teu semblante redivivo e permita que, sob teu constante olhar, sejamos renovados por atitudes de ressurreição e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade para contigo nos revestir de amor e imortalidade. A ti, inefável doçura e nossa eterna vida, o poder e a glória por todos os séculos.”

Oração para Domingo de Páscoa da Ressurreição

“Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras. Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal. Cremos que vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas vós permaneceis conosco para sempre.”

A palavratem origem no hebraico Pessach, que significa. Essa celebração tem raízes muito mais antigas do que muitos imaginam. Antes mesmo de estar ligada à ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa já era comemorada pelo povo judeu — e com um sentido completamente diferente.Na tradição judaica, a Páscoa (Pessach) comemora a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, um dos momentos mais marcantes da história do Antigo Testamento. Segundo o relato bíblico, Deus enviou Moisés para libertar os hebreus, e, após uma série de pragas sobre o Egito, o faraó finalmente permitiu que eles partissem. A “passagem” lembrada na Páscoa Judaica é a travessia do Mar Vermelho: um momento simbólico de libertação e renovação. Para os judeus, essa data é celebrada com o Sêder de Pessach, uma refeição ritual cheia de simbolismos, em que se consome o pão sem fermento (matzá) e outros alimentos que relembram o sofrimento e a libertação do povo hebreu.Jesus, como judeu praticante, celebrava a Páscoa Judaica com seus discípulos. Foi justamente durante esse período que ocorreu a Última Ceia, na qual Ele instituiu a Eucaristia. Dias depois, foi crucificado e, segundo a fé cristã, ressuscitou ao terceiro dia — em um domingo. Por isso, os primeiros cristãos passaram a associar a Páscoa à Ressurreição de Cristo, transformando o sentido da festa.Para os cristãos, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte . É a celebração da ressurreição de Jesus , o momento mais importante da fé cristã. A tristeza da Sexta Feira da Paixão , marcada pelo sofrimento e morte de Cristo, dá lugar à alegria da ressurreição no Domingo de Páscoa. Essa data simboliza esperança, renovação e salvação. É quando os fiéis renovam sua fé e proclamam que Jesus é o Filho de Deus, aquele que venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna.A Páscoa cristã está repleta de símbolos que ajudam a contar a história de Jesus e reforçam os valores de fé, sacrifício e renascimento. Veja os principais: