Chico Simões e Anna Göbel farão intervenções artísticas que vão envolver os moradores de cidades onde o projeto for apresentado

O Programa Educativo Iphan + 80, que busca promover, transformar e preservar o patrimônio cultural de municípios mineiros, chega a sete cidades de Minas em abril. Em parceria com os artistas Chico Simões e Anna Göbel, reconhecida por seu trabalho de muralismo, o projeto envolve os moradores locais no processo de reencontro com o patrimônio por meio de intervenções artísticas participativas, entre elas pintura de murais inspirados na cultura local e formações de educadores multiplicadores.



Nesta terça (2/4), o projeto desembarca em Belo Vale, seguindo para Congonhas (4 e 5/4), Miguel Burnier (distrito de Ouro Preto, 8 e 9/4), Ouro Branco (11 e 12/4), Mariana (15 e 16/4), Juiz de Fora (25 e 26/4) e Cataguases (28 e 29/4). A iniciativa da Akala tem o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

As formações de professores e agentes culturais também já têm data marcada. Em maio, as formações serão realizadas em Belo Vale (7 e 8/5), Congonhas (14 e 15/5) e Juiz de Fora (20 e 21/5). Já em junho, será a vez de Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto (4 e 5/), Ouro Branco (18 e 19/6) e Mariana (25 e 26/6).

Mamulengos

Outro produto importante do projeto são vídeos que contextualizarão outros aspectos do patrimônio de cada localidade a partir de uma linguagem universal: a contação de histórias com mamulengos criados por Anna Göbel e Chico Simões.

Os mamulengos representarão duas crianças que viajam em uma carruagem alada, de cidade em cidade, apresentando as riquezas do patrimônio artístico e cultural locais.