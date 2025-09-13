Festival da Banana movimenta o distrito de Ravena, em Sabará

"Yes, nós temos banana. Banana pra dar e vender..." O verso da antiga marchinha de carnaval traduz, hoje e amanhã (13 e 14 de setembro), o clima em Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O distrito distante 32 quilômetros do Centro Histórico é palco de uma das festas mais tradicionais do município. Trata-se da 16ª edição do Festival da Banana, que já se consolidou como símbolo da cultura e da economia local e coloca, em cena, música, comida e animação, com apresentações de artistas locais e regionais.

A expectativa é de reunir até 4 mil pessoas por dia, segundo a secretária Municipal de Turismo, Jussara Paim, destacando que "a grande protagonista do festival é a banana". Um dos pontos mais esperados é a “Cozinha ao Vivo”, que reúne chefs renomados e cozinheiros da comunidade para apresentação de receitas.

Na tarde deste sábado, a criançada participou da Cozinha Kids, sob coordenação da confeiteira Maria Tereza dos Santos Moraes Leão, de Sabará. Acompanhado da mãe, a pedagoga Izabela Ziviani, o menino Bento, de 3 anos, aprendeu a fazer brigadeiro de banana. "Gosto de cozinhar e meu filho já me ajuda em casa", contou Izabela, que mora em BH e tem sítio em Ravena.

Confeiteira Maria Tereza dos Santos Moraes Leão, de Sabará Jair Amaral/EM/D.A Press

Economia

Produto rural de destaque na região, nas variedades prata e caturra, a fruta está nas barracas de 15 expositores. Moradores e visitantes podem degustar doces, bolos, chips, petiscos, bebidas e até chocolates recheados que levam banana como ingrediente principal. Tem umbigo de banana, escondidinho com carne seca e novidades como banacaxi (doce de banana com abacaxi).

Além da gastronomia, o público vai encontrar peças de artesanato produzidas na região, muitas delas feitas com a palha da bananeira, o que confere ainda mais identidade e originalidade ao evento.

Pela primeira vez em Ravena, as amigas de BH Miriam Márcia Inácio, fisioterapeuta e massoterapeuta, e Gabriela Farias de Souza curtiram a festa e os sabores. Enquanto Miriam testava um produto hidratante para a pele, feito por Leila de Freitas, Gabriela se refrescava com um sorvete da fruta. "Se bobear, voltamos amanhã (domingo). Gostei muito", garantiu a fisioterapeuta.

No espaço do produtor, o visitante poder ver o produto in natura. O escritório da Emater-MG promove, durante o festival, um concurso da melhor penca. "É uma forma de estimular os produtores da região", ressaltou a engenheira agrônoma da Emater, Shelen Maimente. O resultado será conhecido no domingo (14/9).

Valorização

Para o prefeito Sargento Rodolfo, o Festival da Banana é mais do que um evento gastronômico: “Estamos muito orgulhosos em celebrar mais uma edição desse evento que valoriza nossos produtores, movimenta a economia local e preserva as tradições da nossa gente. O Festival da Banana é um patrimônio cultural de Sabará e uma vitrine para o talento da nossa população”.

Já a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, destaca o potencial turístico da festa: “Nossa proposta é mostrar que Sabará tem muito a oferecer além do seu Centro Histórico: temos gastronomia criativa, artesanato original, paisagens perfeitas para o turismo de natureza e hospedagem aconchegante. Tudo isso em Ravena”.

Desta vez, o festival ampliará sua programação esportiva, com o “Treinão Descubra Sabará”. A atividade reunirá amantes de esportes ao ar livre em modalidades como trekking, trail run e mountain bike, explorando as belezas naturais de Ravena.

Veja a programação cultural

Sábado (13/9)

17h às 19h - Os Paulinhos

20h às 22h - Trio Carabá

23h - Breninho Batidão

Domingo (14/9)