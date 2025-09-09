O legado de seu Geraldo, 105 anos, no Festival da Banana de Ravena

O Festival da Banana, em Ravena, não celebra apenas o fruto que virou símbolo do distrito de Sabará: ele também homenageia pessoas que ajudaram a construir essa tradição, como Gerardo Quirino Ferreira, o seu Geraldo, de 105 anos, morador mais antigo da comunidade.

Em entrevista à Secretaria de Turismo de Sabará, ele recorda os tempos em que, montado em seu burrinho, seguia viagem rumo a Belo Horizonte, levando os cachos de banana que ajudava a cultivar. Foi um dos primeiros a plantar a fruta que, ao longo das décadas, se transformou em identidade e orgulho de Ravena.

“Eu comecei a plantar, um chamava: ‘planta um bocadinho comigo’. Eu trazia um pouquinho comigo porque sabia tratar. Carregava os dois burros e levava onde tivesse bananeira. A bananeira ficava bonita, dava cacho bom, e eu cuidava com atenção para não estragar nada. Quem comprava na minha mão pedia mais, porque sabia que era coisa boa, limpinha, diferente”, disse.

A fala simples e repleta de memória mostra o quanto o cultivo ultrapassava o trabalho diário: era também afeto, cuidado e dedicação. Neste ano, o Festival da Banana celebra não só a produção, mas também histórias vivas como a de seu Geraldo, que ajudaram a semear o futuro e deixaram um legado de coragem e tradição para toda a comunidade.