HISTÓRIA

O legado de seu Geraldo, 105 anos, no Festival da Banana de Ravena

Em entrevista à Secretaria de Turismo de Sabará, morador mais velho do distrito relembra os tempos em que plantava a fruta, que virou símbolo na cidade

09/09/2025 19:42

Morador mais antigo de Ravena conta como começou tradição da Banana no distrito
Morador mais antigo de Ravena conta como começou tradição da Banana no distrito crédito: Imagem: Instagram @descubra.sabara/Reprodução

O Festival da Banana, em Ravena, não celebra apenas o fruto que virou símbolo do distrito de Sabará: ele também homenageia pessoas que ajudaram a construir essa tradição, como Gerardo Quirino Ferreira, o seu Geraldo, de 105 anos, morador mais antigo da comunidade.

Em entrevista à Secretaria de Turismo de Sabará, ele recorda os tempos em que, montado em seu burrinho, seguia viagem rumo a Belo Horizonte, levando os cachos de banana que ajudava a cultivar. Foi um dos primeiros a plantar a fruta que, ao longo das décadas, se transformou em identidade e orgulho de Ravena.

“Eu comecei a plantar, um chamava: ‘planta um bocadinho comigo’. Eu trazia um pouquinho comigo porque sabia tratar. Carregava os dois burros e levava onde tivesse bananeira. A bananeira ficava bonita, dava cacho bom, e eu cuidava com atenção para não estragar nada. Quem comprava na minha mão pedia mais, porque sabia que era coisa boa, limpinha, diferente”, disse. 

A fala simples e repleta de memória mostra o quanto o cultivo ultrapassava o trabalho diário: era também afeto, cuidado e dedicação. Neste ano, o Festival da Banana celebra não só a produção, mas também histórias vivas como a de seu Geraldo, que ajudaram a semear o futuro e deixaram um legado de coragem e tradição para toda a comunidade.

Tópicos relacionados:

anos

