Festival da Banana celebra 16ª edição com gastronomia, cultura e esporte

Programação inclui shows de artistas locais e regionais e, claro, muita comida boa!

Amanda Serrano
Amanda Serrano
Repórter
Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be
01/09/2025 17:25 - atualizado em 01/09/2025 17:28

Festival ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro
Festival ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro

Nos dias 14 e 15 de setembro, o distrito de Ravena, em Sabará, recebe a 16ª edição do tradicional Festival da Banana. A fruta, símbolo da região e um dos principais produtos rurais locais, será a grande estrela de uma programação que une gastronomia, cultura, artesanato e atividades esportivas.

Reconhecido pela diversidade de sabores, o festival apresenta uma feira gastronômica onde a banana aparece em diferentes versões: doces, bolos, chips, petiscos, bebidas e até chocolates recheados. Além da culinária, o público poderá conhecer e adquirir peças de artesanato da região, muitas delas produzidas com a palha da bananeira, reforçando a identidade cultural do evento.

A programação cultural inclui apresentações musicais de artistas locais e regionais, além da já tradicional “Cozinha ao Vivo”, que traz chefs renomados de Minas Gerais e da própria comunidade. Eles vão preparar receitas criativas e inusitadas, sempre com a banana como ingrediente principal.

Para o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, o evento já é parte do patrimônio cultural da cidade. “Estamos muito orgulhosos em celebrar a 16ª edição desse evento que valoriza nossos produtores, movimenta a economia local e preserva as tradições da nossa gente!”, destacou.

A secretária de Turismo, Jussara Paim, ressalta que o festival é também uma vitrine do potencial turístico da região. “Nossa proposta é mostrar que Sabará tem muito a oferecer além do seu centro histórico: temos gastronomia criativa, artesanato original, paisagens perfeitas para o turismo de natureza e hospedagem aconchegante. Tudo isso em Ravena!”, afirmou.

Além das atrações culturais e gastronômicas, o evento contará com o Treinão Descubra Sabará, com modalidades como trekking, trail run e mountain bike, reunindo os apaixonados por esportes ao ar livre.

