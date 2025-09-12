Assine
Festival da Banana terá "aulão" de zumba e ritmos neste sábado

Atividade acontece às 10h, na Praça Nossa Senhora da Assunção

Redação
Redação
12/09/2025 09:35 - atualizado em 12/09/2025 09:35

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Reprodução

Pra quem pensa que o Festival da Banana só tem comida, se enganou! Além, da gastronomia, programação está recheada de cultura e atividades. Neste sábado (13), às 10h, acontece um super "Aulão de Zumba e Ritmos", na Praça Nossa Senhora da Assunção, em Ravena.

O momento, aberto ao público, promete proporcionar muita energia, saúde e alegria para todos. 

Quem marcar presença no evento, não pode se esquecer de levar uma garrafinha de água, pra aguentar a diversão até  final. 

Serviço

Festival da Banana - Aulão de Zumba

  • Quando: sábado (13)
  • Horário: 10h
  • Onde: Praça Nossa Senhora da Assunção
  • Entrada: gratuita 

