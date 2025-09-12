Festival da Banana terá "aulão" de zumba e ritmos neste sábado
Atividade acontece às 10h, na Praça Nossa Senhora da Assunção
Pra quem pensa que o Festival da Banana só tem comida, se enganou! Além, da gastronomia, programação está recheada de cultura e atividades. Neste sábado (13), às 10h, acontece um super "Aulão de Zumba e Ritmos", na Praça Nossa Senhora da Assunção, em Ravena.
O momento, aberto ao público, promete proporcionar muita energia, saúde e alegria para todos.
Quem marcar presença no evento, não pode se esquecer de levar uma garrafinha de água, pra aguentar a diversão até final.
Serviço
Festival da Banana - Aulão de Zumba
- Quando: sábado (13)
- Horário: 10h
- Onde: Praça Nossa Senhora da Assunção
- Entrada: gratuita