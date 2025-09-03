MG: estudantes de pedagogia de faculdade privada reclamam de nova gestão

Alunos de pedagogia, na modalidade de ensino à distância (EAD), da Faculdade Newton Paiva Wyden, denunciam dificuldades na realização de matrícula, acesso às aulas on-line e aos canais de comunicação da instituição, após a posse da nova gestão na instituição de ensino.

Os problemas acontecem desde o início deste ano, como conta Aline Reis, estudante da modalidade EAD na instituição. Ao Estado de Minas a aluna relata que, desde então, veteranos do curso de pedagogia estavam com dificuldades de assistir às aulas na plataforma, mesmo com matrícula feita. Já no segundo semestre, com a mudança de sistema, ela destaca que o problema começa na tentativa de se matricular.

“No primeiro semestre tivemos alguns problemas com disciplinas que não tínhamos professor mas, aos trancos e barrancos, deu para sobreviver. Só que agora no segundo semestre piorou muito, com a migração do sistema acadêmico”, conta. “Acontece que nessa migração, alguns alunos tiveram as suas disciplinas perdidas. Isso porque a gente fez a rematrícula em julho, no dia 23. O antigo sistema parou de funcionar, acho que foi no dia 31 de julho. Muitos ainda não conseguiram se matricular ou não estão tendo acesso às aulas”, completa.

A mudança de gestão foi oficializada em novembro de 2024, quando houve a integração do Centro Universitário Newton Paiva à rede Wyden, sob a chancela da Yduqs, dona de outras instituições como Estácio e Ibmec. “Sou muito grata à instituição. A Wyden está com ótimos professores, mas pecando na falta de atendimento aos alunos”, destaca Aline.

Também aluna do curso de pedagogia, Naiara Anastácia, conta que escolheu a modalidade EAD pela praticidade de conseguir estudar mesmo fora de Belo Horizonte. Atualmente, ela mora em Manhuaçu, cidade na Zona da Mata Mineira que fica há seis horas da capital. Com a distância da sede da instituição de ensino, ela explica que sente dificuldade de se comunicar com coordenadores e professores.

“O coordenador acadêmico geralmente nos ajuda muito. Também tem alguns professores que são ótimos. Só que em demais demandas, que exige coordenação, secretaria, deixou muito a desejar desde que houve migração. Porque escolhemos a faculdade EAD e nos comunicamos via e-mail, via chamada de vídeo. Mas, a partir da migração, a comunicação ficou péssima. Acaba que fico a Deus dará”, relata.

A estudante ainda destaca que, desde o início do ano, a turma se matricula em aulas que estão sem professores. “Ainda nesse semestre continua tendo matérias sem professores, como na aula de ‘estágio de ensino fundamental.’ São matérias importantes que precisamos de uma orientação e não temos. Precisamos pagar a matéria da mesma forma, vem no boleto do mesmo jeito, mesmo sem professor.”

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Faculdade Newton Paiva Wyden afirmou que "tem um compromisso com seus estudantes e já está atuando sobre as questões apontadas pelos alunos." A instituição de ensino ainda destacou que nenhum aluno será prejudicado ou deixará de concluir o curso por falta de disciplinas. "A direção está à disposição dos estudantes para manter um diálogo, sempre com o objetivo de proporcionar as melhores condições de ensino e atendimento", finaliza.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima